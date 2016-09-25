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Gaziantep saldırısında yaralanan bir çocuk daha hayatını kaybetti!

Küçük çocuğun ölümü ile yaşamını yitirenlerin sayısı 34'ü çocuk olmak üzere 57 kişiye yükselmiş oldu

Fotoğraf: Arşiv

25 Eylül 2016 16:05

Ganziantep'te kına gecesine düzenlenen canlı bomba saldırısında yaralanan ve bir ayı aşkın süredir hastanede tedavi gören 13 yaşındaki Mahsun Nas da hayatını kaybetti. 
Saldırıyı IŞİD'in bir çocuğu canlı bomba olarak kullanarak düzenlediği belirtilmişti.

Beybahçe Mahallesi'nde, pazar günü evlenecek olan birbirine akraba Nurettin ile Besna Akdoğan çifti için sokakta geçen Ağustos ayında düzenlenen kına gecesinde canlı bomba üzerindeki intihar yeleğini infilak ettirdi. Patlamada, 33'ü çocuk 55 kişi öldü, 90'ı aşkın kişi yaralandı. 

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, saldırıda ağır yaralanan ve 1 ayı aşkın süreden bu yana hastanede tedavi gören 13 yaşındaki Mahsun Nas, sabaha karşı yaşamını yitirdi. Küçük çocuğun ölümü ile çocuk canlı bombanın kullanıldığı saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 34'ü çocuk olmak üzere 57 kişiye yükselmiş oldu.

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GaziantepIŞİDMahsun Nas

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