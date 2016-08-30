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Gaziantep saldırısında yaralanan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Patlamada, 32'si çocuk 54 kişi öldü, 90'ı aşkın kişi yaralanmıştı

30 Ağustos 2016 14:36

Gaziantep'te, kına gecesinde düzenlenen canlı bomba saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 55'e yükseldi. Saldırıda yaralanan 6 yaşındaki Azad Aydınalp hayatını kaybetti.

20 Ağustos cumartesi günü Beybahçe Mahallesi'nde, pazar günü evlenecek olan birbirine akraba Nurettin ile Besna Akdoğan çifti için sokakta düzenlenen kına gecesinde canlı bombanın üzerindeki intihar yeleğinin infilak ettirdi. Patlamada, 32'si çocuk 54 kişi öldü, 90'ı aşkın kişi yaralandı.

Saldırıda ağır yaralanan ve hastanede tedavi gören 6 yaşındaki Azad Aydınalp, bugün yaşam mücadelesini kaybetti. Küçük çocuğun ölümüyle, terör saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısı 55'e yükselmiş oldu.

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