Gaziantep saldırısında oğlunu kaybeden baba: Cenazemiz henüz teşhis edilemedi; yasımızı bile tutamıyoruz

Gaziantep'te, 31’i 18 yaşından küçük 54 kişinin can verdiği canlı bomba saldırısında, 8 kişinin kimlik tespit çalışmaları sürüyor. Eşref Kalay saldırıda 12 yaşındaki oğlunu kaybetmiş ancak cenaze henüz teşhis edilememiş. Baba Kalay, "Çocuklarımızın cenazelerini tespit etmek için tek tek bütün cenazelere baktık. Cenazemizi toprağa veremediğimiz için yasımızı bile tutamıyoruz" dedi.

Hürriyet'ten İdris Emen'in haberine göre, Saldırıda gelin ve damadın 65 yaşındaki amcası Kamil Akdoğan’ın iki kızıyla beraber hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Kına eğlencesine son vermek için babasının sokağa çıktığını ve bu sırada hayatını kaybettiğini Murat Akdoğan o gece yaşananları şöyle anlattı:

“Damat da gelin de benim amca çocuklarım oluyor. Saldırı günü babam gelin ve damadın babasıyla birlikte damda oturuyordu. Kına eğlencesi uzamaya başlayınca amcam babama, ‘Artık geç oldu, eğlenceyi bitirmek lazım’ dedi. Babam ailenin en yaşlısı olduğundan eğlenceyi bitirmek için sokağa indi. O sırada patlama oldu. Saldırıda babam ile iki kız kardeşim hayatını kaybetti. Kız kardeşlerimden Saliha 17, Şükran ise 21 yaşındaydı. Babamı ve iki kardeşimi kendi elimle toprağa verdim. Ailemiz perişan oldu. Oysa biz o gün insanlara mutlu bir gün yaşatmak istemiştik.”

"Yasımızı bile tutamıyoruz"

Eşref Kalay saldırıda 12 yaşındaki oğlunu kaybetmiş ancak cenaze henüz teşhis edilememiş:

“Saldırıda bir yeğenim hayatını kaybetti. Bir yeğenim yoğun bakımda. Oğlumun cenazesi ise henüz teşhis edilemedi. Dün DNA tespiti için örnek verdik. Sonuçların 2 gün sonra çıkacağını söylediler. Benim gibi çocuklarının cenazesini bekleyen 7 aile daha var. Hepimiz perişan haldeyiz. Çocuklarımızın cenazelerini tespit etmek için tek tek bütün cenazelere baktık. Bir an önce cenaze tespitinin yapılmasını istiyoruz. Cenazemizi toprağa veremediğimiz için yasımızı bile tutamıyoruz.”

Patlamanın olduğu gün saldırıdan kıl payı kurtulan 33 yaşındaki Nergis İlhan, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Kına gecesi, bizim evimizin bulunduğu sokakta yapılıyordu. Saldırı gecesi ev işlerimi yapıyordum. Ancak düğün sahibi bizim komşumuz olduğu için kınaya gitmemek ayıp olur diye düşündüm. İşlerimi yarım bırakıp evden çıktım. İnsanların toplandığı yere 15 metre kala patlama oldu. Kolumda bir ıslaklık hissettim.

"Ablam beni sürükledi"

"Ama ne olduğunu anlamadım. Elimi koluma götürdüğümde yaralandığımı fark ettim. Eve gitmeye çalıştım. İkinci adımdan sonra yürüyemediğimi fark ettim. Ayağıma bakınca diz kapağımın parçalandığını fark ettim. Yere yığıldım. O sırada ceset parçaları her tarafa saçılmıştı. Ablam gelip beni sürükleyerek eve götürdü. Doktorlar sakat kalma ihtimalimin olduğunu söylüyor.”