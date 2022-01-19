Gaziantep-Osmaniye karayolu kar nedeniyle kapandı: Vatandaşlar mahsur kaldı

Gaziantep-Osmaniye karayolunda kar fırtınası nedeniyle ulaşım durdu. Saatlerce yolda kalan vatandaşlara Kızılay erzak dağıttı. Gaziantep Valisi Davut Gül, yolda mahsur kalan 1350 vatandaşın kurtarıldığını belirterek çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Gaziantep’te akşamüstü şiddetlenen kar fırtınası Gaziantep-Osmaniye karayolunu araç trafiğine kapattı. Vatandaşlar, saatlerce mahsur kaldı. Kızılay, yolda kalanlara sıcak içecek ve gıda dağıttığını duyurdu.

Gaziantep Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından, “Kaymakamlarımızın koordinasyonunda Emniyet, jandarma, AFAD ve diğer kamu kuruluşları işbirliğiyle 1350 hemşehrimiz kurtarılmış olup 5400 kişiye kumanya dağıtılmıştır. Yollarda çok sayıda araç mahsur kalmış olup kurtarma çalışmaları devam etmektedir” açıklamasını yaptı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabında 17 Ocak'ta, “Karı büyük bir heyecanla bekliyoruz, ama bir taraftan da tedbirlerimizi alıyoruz. Karla mücadele ekiplerimiz bugünden hazırlıklarını yaptı, kar yağışı başladığında 430 personel ve 102 aracımız yollarda görevinin başında olacak” açıklaması yapılmıştı.

AFAD'da hava durumu uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ülke genelindeki olumsuz hava koşulları ile ilgili son durumu açıkladı.

AFAD'ın yaptığı açıklamada, ülke genelinde yaşanan aşırı kar yağışları nedeniyle Bolu, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Artvin, Diyarbakır, Bingöl ve Osmaniye’de ulaşım aksamaları ve kazalar başta olmak üzere olumsuzluklar yaşandığına dikkat çekilerek, "Mahsur kalan vatandaşlarımıza yardım ulaştırılması ve kapalı bulunan yolların açılması için AFAD koordinasyonunda Karayolları, Jandarma, Belediye, İl Özel İdare, Türk Kızılay, UMKE ekiplerinin çalışmaları dün geceden bu yana aralıksız devam ediyor" denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre yağışların çarşamba günü Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olmasının beklendiğine dikkat çekildi. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu belirtilerek, vatandaşların meteorolojik uyarıları takip ederek zaruri olmadıkça yola çıkmaması istendi. AFAD'dan yapılan açıklamada son durum şöyle açıklandı:

"Bolu il genelinde 232 köy yolu kapanmış olup, yolların açılması için çalışmalar devam etmektedir. Yeniçağ-Gerede Dörtdivan kavşağı Ankara istikametinde çok sayıda trafik kazası meydana geldiği bilgisi alınmıştır. Bölgede Bolu İl AFAD, Bolu Belediyesi, 112 sağlık ekipleri, Karayolları ve Jandarma ekiplerinin çalışmaları devam etmektedir. D100 karayolunda ve diğer otoyollarda mahsur kalan vatandaşlarımıza Kızılay ekipleri tarafından kumanya dağıtımlarının başladığı bildirilmiştir."