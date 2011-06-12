-GAZİANTEP OSB'DEKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ GAZİANTEP (A.A) - 12.06.2011 - Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 1. Bölge'de faaliyet gösteren Naksan Plastik Fabrikası'nda çıkan yangın tamamen söndürüldü. Alınan bilgiye göre, fabrikanın kimyasal maddelerinin bulunduğu bölümde, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın söndürüldü ve soğutma çalışmaları da tamamlandı. Yangın, 7 itfaiye ekibinin yapmış olduğu 2 saatlik çalışma sonucunda söndürüldü. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Karakuş, yangın bölgesine gelerek yapılan çalışmalara nezaret etti. Mustafa Karakuş, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının boyaya takılan solvent atık maddesinin bulunduğu kazanlarda meydana gelen genleşmeden kaynaklandığını söyledi. Depolarda bulunan erken uyarı sistemi sayesinde olayı erken fark eden görevlilerin, durumu zamanında öğrenerek itfaiyeye haber verdiğini anlatan Karakuş, yangına zamanında müdahale eden ekiplerin, 2 saatlik bir çalışma sonucunda yangını tamamen söndürdüğünü kaydetti. Yetkililer, can kaybının olmadığı yangında, hasar tespit çalışmalarının yapılacağını belirttiler.