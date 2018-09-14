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Gaziantep merkezli FETÖ operasyonunda 4 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü, tutuklandı

14 Eylül 2018 14:00

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP merkezli 4 ilde FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 4\'ü, tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/ PDY soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Gaziantep merkezli İstanbul, Adana ve Kilis\'te belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, örgütün gizli haberleşme uygulaması \'ByLock\' kullandığı öne sürülen 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde de arama yapıldı. 
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüphelilerden 4\'ü tutuklandı, 5’i ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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