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Gaziantep merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 28 gözaltı

GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandıkları gerekçesiyle 28 şüpheli gözaltına alındı

07 Aralık 2017 16:08

GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY\'nin şifreli haberleşme uygulaması \'ByLock\' kullandıkları gerekçesiyle 28 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından sabah saatlerinde Gaziantep ile Ankara, İstanbul, Ankara, Bursa ve Kahramanmaraş\'ın da aralarında bulunduğu 10 ilde belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Gaziantep\'te 16, diğer kentlerde ise 12 olmak üzere toplam 28 şüpheli gözaltın alındı.

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