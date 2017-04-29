Gaziantep-Karabük maçından gol sesi çıkmadı

Rajtoral'ın intiharı ile sarsılan Gaizantepspor Süper Lig'de 29. hafta maçında ile Karabükspor karşı karşıya geldi. Gaziantepspor baskılı oynadığı mücadelede aradığı golü bulamadı ve maç 0-0 sona erdi.

Maç öncesinde geçen günlerde hayatını kaybeden Gaziantepspor'un Çek futbolcusu Frantisek Rajtoral için saygı duruşunda bulunuldu. Kardemir Karabüksporlu futbolcular, müsabaka öncesindeki seremoniye "Başınız sağolsun" yazılı pankartla çıktı.

9. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Marcinho'nun ortasında İlhan Parlak'ın kafa vuruşuyla top yandan auta gitti.

30. dakikada gelişen Gaziantepspor atağında İlhan Parlak'ın ara pasında ceza sahasına giren Ghilas'ın sol ayağıyla vurduğu top üstten auta çıktı.

44. dakikada Fatau'nun ceza sahası dışından çıkardığı şutta kaleci Ahmet Şahin topu uzaklaştırdı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

Maçın 50. dakikasında Kardemir Karabükspor öne geçme şansı yakaladı. Ermin Zec'in ortasında Elyasa Süme'nin dokunduğu top kaleci Paulo Victor'u kontrpiyede bıraktı ancak Paulo Victor son anda çizgi üzerinde topa sahip olmayı başardı.

Maçın kalan bölümünde iki takımda maçın skorunu değiştirecek golü bulamayınca Süper Lig'de 29. hafta sessiz açılış yaptı.

0-0 beraberlikle tamamlanan karşılaşmanın ardınadan Gaziantepspor puanını 26'ya çıkartırken ligde kalma adına çok değerli iki puan kaybı yaşadı. Kardemir Karabükspor ise puanını 36'ya çıkarttı.