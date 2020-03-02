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Spor

Gaziantep'i deviren Başakşehir liderlik koltuğunda

02 Mart 2020 22:16

Medipol Başakşehir, Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu. Haftayı 49 puanla lider kapatan Başakşehir maçta 3 kez direğe takıldı.

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