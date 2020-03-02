Gaziantep'i deviren Başakşehir liderlik koltuğunda

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 24. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan mücadeleyi Başakşehir 3-1 kazandı.

Başakşehir'in gollerini 51. dakikada Clichy 63. dakikada İrfan Can Kahveci, 76. dakikada Demba Ba kaydetti. Gaziantep'in tek golünü Kenan Özer attı.

Başakşehir'in maç içinde 3 topu direkten döndü.

Var kararı sonrası iptal

85. dakikada Berkay Özcan Başakşehir'in 4. golünü kaydederken hakem Zorbay Küçük, VAR tavsiyesi geldi. Küçük, monitörde pozisyonu izledikten sonra golü iptal etti. Hakeme göre Berkay şutu attığında ofsayt pozisyonundaki Crivelli, kalecinin açısını kapattı.

Bu sonuçla Başakşehir haftayı 49 puanla lider kapattı. Gaziantep ise 31 puanla 9. sırada kaldı.