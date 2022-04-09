Gaziantep FK 0-0 Trabzonspor (Maç sonucu)

Süper Lig’in 32. haftasında Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı. Bordo mavililer Konyaspor’un puan kaybettiği haftada kazanmak için çıktığı maçta istediğini alamadı.

Ligde son 2 maçtır galip gelemeyen Trabzonspor, üçüncü maçta da 3 puana ulaşamadı. Gelecek hafta seyircisi önünde Karagümrük maçında şampiyonluğunu ilan etme şansını kaçıran Trabzonspor önümüzdeki haftaları beklemek zorunda kalacak.

Mücadelenin ilk yarısında her iki kalecinin de müthiş performans ortaya koyduğu maçta gol sesi ikinci yarıda da çıkmadı. Hem Trabzonspor’un hem de Gaziantep FK’nın birer topunun direkten döndüğü maçta iki taraf da 1 puana razı oldu.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 72’ye çıkardı, Gaziantep ise 41 puana ulaştı. Gelecek hafta Gaziantep FK deplasmanda Konyaspor’a konuk olacak, Trabzonspor ise sahasında Karagümrük’ü ağırlayacak.

Maçtan önemli anlar

18. dakikada Gaziantep FK'nin sol kanattan gelişen atağında, Sagal'ın gönderdiği topla ceza yayının önünde buluşan Muhammet Demir'in şutunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.

19. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Ceza sahası içerisinde Visca'nın ortasında Cornelius topa kafayı vurdu. Direğe çarpan meşin yuvarlağı kaleci Günay Güvenç uzaklaştırdı.

27. dakikada sağ taraftan topla ilerleyen Figueiredo'nun ceza yayına yakın bir noktadan çektiği şutta kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

35. dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Kitsiou, ceza sahası önünde topu Figueiredo'ya verdi. Bu futbolcunun pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Muhammet Demir'in vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak dışarı çıktı.

45+1. dakikada ceza sahası önündeki Hamsik'in pasında topla buluşan Nwakaeme'nin sert vuruşunda, kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.

50. dakikada Visca'nın sıfıra inip yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde önünde topu bulan Nwakaeme'nin sert şutu savunmadan döndü.

52. dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Peres'in ceza sahasına çevirdiği topa Visca'nın yaptığı sert vuruş bir kez daha savunmadan döndü.

53. dakikada gelişen Gaziantep atağında Figueiredo'nun kaleciden dönen sert şutunu Muhammet tamamlayarak ağlara gönderdi ancak ofsayt bayrağı kalktı.

66. dakikada Peres'in sağ kanattan kale önüne çevirdiği tehlikeli topu kaleci Günay rakipten önce araya girerek uzaklaştırdı.

78. dakikada ceza sahası hemen dışı sağ çaprazında topla buluşan Abdulkadir'in vuruşu üstten auta çıktı.