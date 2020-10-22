Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica'ya 4 resmi müsabakadan men

PFDK, Gaziantep FK TD Marius Sumudica'ya 4 maç ceza verildiğini açıkladı. Cezanın Sumudica'nın oyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı olmasına rağmen futbolculara ve yedek kulübesine doğrudan talimat vermesi nedeniyle verildiği açıklandı.

TFF'nin sitesinden yapılan açıklama şu şekilde: Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 22.10.2020 tarih ve 13 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.