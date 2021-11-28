Gaziantep FK, son nefeste kazandı; Konyaspor'un 4 maçlık serisi sona erdi

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK, kendi sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 3-2 mağlup etti.

Geçtiğimiz hafta Trabzonspor deplasmanında 3-0'lık mağlıubiyet alan Gaziantep FK, kendi seyircisi önünde ligin formda ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'u yenmeyi başardı.

Gaziantep FK'nın gollerini 18'de Steven Caulker, 52'de Muhammet Demir ve 86'da Joao Figueiredo atarken, İttifak Holding Konyaspor'da 7'de Guilherme'nin penaltıdan ve 72'de Sokol Cikalleshi'nin attığı goller puan veya puanlar almaya yetmedi. Gaziantep FK, İttifak Holding Konyaspor'u 3-2 mağlup etti.

Bu sonuçla Gaziantep FK 18 puana yükselirken, İttifak Holding Konyaspor 26 puanda kaldı.

Gaziantep FK bu sezon evinde oynadığı 7 maçta da yenilmedi (5 galibiyet, 2 beraberlik.) İttifak Holding Konyaspor'un ise ligdeki 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi.