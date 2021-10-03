Gaziantep FK, ikinci yarıda açıldı

Süper Lig'de son 3 maçını kayıpsız geçen Altay, 8. hafta mücadelesinde deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaştı. İlk yarısı golsüz sona eren maçı ev sahibi ekip 4-1 kazandı.

Gaziantep FK, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında ligin formda ekiplerinden Altay ile karşı karşıya geldi.

İlk devresi golsüz tamamlanan maçı ikinci yarıdaki oyunuyla 4-1 kazanan Antep temsilcisi, 3 puanın sahibi oldu.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Maxim (2), Merkel ve Dicko kaydetti.

Konuk Altay'ın Erhan Çelenk ile bulduğu tek gol maçta puan almaya yetmedi.

Bu sonuçla puanını 11'e çıkaran Gaziantep FK, averajla 12. sırada yer aldı.

3 maç sonra ligde mağlup olan ve 15 puanda kalan Altay ise 5'inci sıraya geriledi.