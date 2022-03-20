Gaziantep FK 3-1 Galatasaray (Maç sonucu)

Gaziantep FK, Galatasaray'ı 3-1 yendi; 6 maç sonra galip geldi. Erol Bulut'un öğrencilerini galibiyete taşıyan isimler Papy Djilobodji, Maxim (Penaltı) ve Figueiredo oldu. Galatasaray'ın tek sayısı Bafetimbi Gomis'ten geldi.

Gaziantep FK, maçın her iki yasısında da üstün taraftı. İlk golü ise Galatasaray buldu. Kerem'in sol kanatta Papy Djilobodji'den müthiş bir çalımla sıyrılıp ortaya çıkardığı topu Morutan kaleye gönderdi. Defanstan seken topu Bafetimbi Gomis tamamladı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

45+4'te Gaziantep FK, Papy Djilobodji'nin golüyle eşitliği sağladı. Alexandru Maxim'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Papy Djilobodji arka direkte sol ayağıyla vuruşunu yaptı ve topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu.

İlk yarı 1-1 biterken; Gaziantep FK ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürdü. 70. dakikada Figueiredo, ceza sahası içerisinde Berkan'ın müdahelesiyle yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. Bir dakika sonra penaltı atışı için beyaz noktaya gelen Maxim, klas bir vuruşla ağları havalandırdı ve Gaziantep FK'yı 2-1 öne geçerdi.

75. dakikada Kerem'in harika pasında Gomis kaleciyle karşı karşıya kaldı. Fransız oyuncunun vuruşunda kaleci Günay topu ayaklarıyla çıkardı ve mutlak golü önledi.

81'de bu kez sahneye çıkan isim Joao Figueiredo oldu. Ceza alanı sağ çaprazında Semih Kaya ile girdiği mücadeleyi kazanan Alexandru Maxim, ortasını yaptı. Altıpas sağ ön çizgisi yakınında topla buluşan Joao Figueiredo, yerden sert ve düzgün vurdu meşin yuvarlak üçüncü kez Galatasaray ağlarıyla buluştu.

Kalan dakikalarda iki takımın da çabası sonuç vermedi ve Gaziantep sahadan 3-1 galip ayrıldı. Gaziantep FK bu galibiyetle puanını 40 yaptı, Galatasaray ise 38 puanda kaldı.

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Stat: Kalyon Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Yusuf Bozdoğan Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Caulker, Tosça, Kitsiou, Doğan Erdoğan, Recep Niyaz (Dk. 89 Messaoudi), Maxim, Sagal, Muhammet Demir (Dk. 84 Furkan Soyalp), Figueiredo (Dk. 90 Mirza Cihan) Galatasaray: Muslera, Van Aanholt, Marcao, Nelsson, Semih Kaya, Berkan İsmail Kutlu, Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu, Morutan (Dk. 69 Babel), Emre Kılınç (Dk. 77 Barış Alper Yılmaz), Gomis Goller: Dk. 34 Gomis (Galatasaray), Dk. 45+3 Djilobodji, Dk. 71 Maxim (penaltıdan), Dk. 81 Figueiredo (Gaziantep FK) Sarı kartlar: Dk. 22 Morutan, Dk. 45+2 Gomis, Dk. 66 Emre Kılınç (Galatarasay)

Maçtan önemli anlar

2. dakikada Gaziantep FK Muhammet Demir ile gole yaklaştı. Galatasaray'ın kalecisi Muslera'nın hatalı pasında topu ceza sahası önünde alan Doğan Erdoğan, meşin yuvarlağı Muhammet Demir'e gönderdi. Bu futbolcunun vuruşunda top, kalenin az üstünden auta çıktı. 18. dakikada Galatasaray'ın sağ kanattan gelişen atağında, Semih Kaya'nın ortasında topla ceza sahasında buluşan Gomis'in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağ üstünden dışarı gitti. 24. dakikada Gaziantep FK'nın orta sahadan gelişen atağında Maxim meşin yuvarlığı ara pasla ceza sahasında kaleci Muslera ile karşı karışla kalan Kitsiou'ya ulaştırdı. Bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Muslera topu uzaklaştırdı. 34. dakikada Galatasaray golü buldu. Galatsaray'ın sol kanattan gelişen atağında Kerem Aktürkoğlu, meşin yuvarlığı ceza sahası önündeki Morutan'a gönderdi. Morutan'ın penaltı noktasına yakın noktada vuruşunda defanstaki Sagal'dan dönen topu önünde bulan Gomis'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Günay Güvenç'in sağından ağlarla buluştu: 0-1. 45. dakikada Berkan İsmail Kutlu, ceza sahası çizgisinden çektiği şutta topu, kaleci Günay Güvenç uzanarak kornere çeldi. 45+3. dakikada ceza sağ çizgisine yakın noktada serbest vuruşu kullanın Maxim'in ortasında kalenin sağ dibinde buluşan Djilobodji, gelişine vurduğu topu kaleci Muslera'nın sağından ağlara ulaştırdı: 1-1 Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.