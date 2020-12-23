Gaziantep FK'dan Kasımpaşa karşısında 4 gollü galibiyet

Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. İstanbul'daki maçı konuk ekip 4-0 kazandı.
Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 9'da (penaltı) ve 25'te Alexandru Maxim, 57'de Jefferson, 79'da Muhammet Demir kaydetti.
Ligde üst üste 3. galibiyetini elde eden teknik direktör Marius Sumudica yönetimindeki Gaziantep FK, puanını 24'e yükseltti.
Gaziantep FK ayrıca ligde son 8 maçında 6 galibiyet aldı.
Ligde üst üste 2. yenilgisini alan Kasımpaşa ise 18 puanda kaldı.
Öte yandan maç öncesi iki takım oyuncuları, Türk futbolunun ve Trabzonspor'un önemli isimlerinden Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle saygı duruşunda bulundu.