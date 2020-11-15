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Spor

Gaziantep FK'da 4 Koronavirüs vakası daha

15 Kasım 2020 15:42

Gaziantep FK, iki futbolcu ve iki personelinin Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Gaziantep FK'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Profesyonel Futbol Takımımıza rutin olarak yapılan Covid-19 tarama testinde, iki futbolcumuzun ve iki personelimizin daha test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır.

Kulübümüz tarafından yapılan Covid-19 testleri neticesinde pozitif teşhisi konulan futbolcu sayısı üçe yükselmiştir.

Futbolcularımızın ve personellerimizin izolasyon ve tedavi süreci protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine sunarız."

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