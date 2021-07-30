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Spor

Gaziantep FK, Børven'i kadrosuna kattı

30 Temmuz 2021 16:38

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Norveçli forvet Torgeir Børven'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Kırmızı-siyahlı kulübün resmi internet sitesi ve sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaşılan bilgilendirme metninde, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Ankaragücü forması giyen golcü futbolcu Torgeir Borven ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere üç yıllık anlaşmaya varmıştır.

Yeni transferimiz Borven, yöneticilerimiz Erhan Özmen, Ahmet Fikret Kileci ve Sezer Cihan’ın da katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı.

Borven’e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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