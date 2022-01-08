Gaziantep FK: 3-1 Fatih Karagümrük: 0 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3 golle geçen Gaziantep FK iç sahadaki namağlup unvanını devam ettirdi.
Erol Bulut yönetiminde iç sahada namağlup olan Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Volkan Demirel yönetiminde çıktığı 3 maçta 5 puan toplayan VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk etti.
Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazanarak iç sahadaki namağlup unvanını kaybetmedi.
Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri Furkan Soyalp, Muhammet Demir ve Joao Figueiredo kaydederken VavaCars Fatih Karagümrük'ün sayısı ise Emre Mor'dan geldi.
Genç futbolcu bu sezon VavaCars Fatih Karagümrük formasıyla ilk golünü kaydetti.
Bu sonuçla üst üste 3. galibiyetini alan Gaziantep FK puanını 31'e çıkarırken, 3 maçtır kazanamayan VavaCars Fatih Karagümrük ise 27 puanda kaldı.