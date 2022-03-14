Gaziantep Eczacı Odası Başkanı Demirci: İlaç krizi yıl boyunca devam edecek

Gaziantep Eczacı Odası Başkanı İrfan Demirci, piyasada pek çok ilacın hâlâ bulunamadığını belirterek, "Şubat ayında ilaç fiyatlarına yüzde 36 oranında zam geldi. Biz, eczacılar olarak duruma baktığımız zaman, ilaç firmalarının bundan memnun olmadığını görüyoruz. Bu krizin yıl boyunca devam edeceğini görüyoruz" dedi.

“Türkiye, ilaçların yüzde 55'ini ithal ediyor”

Gaziantep Eczacı Odası Başkanı İrfan Demirci, ilaç tedarikinde yaşanan sorunlara ilişkin değerlendirmede bulundu. Türkiye’de son 3-4 yıldır ilaç tedarik sorunun yaşandığını ifade eden Demirci, açıklamasına şöyle devam etti: “İlaç fiyatları yılda bir defa, her 15 Şubat’ta belirleniyor. Dolayısıyla Türkiye'deki ilaç firmaları ya da ilaç ithalatçısı olan firmalar, ilaca gelen zamma göre aksiyon alıyor. Özellikle sonbahar aylarında ilaçla ilgili sıkıntı yaşıyoruz. Türkiye'nin son yıllarda yaşadığı ekonomik kriz bunun sebebi. Yüzde 55 ilacı ithal eden Türkiye'de ilaç sektörü, sürekli artış gösteren döviz fiyatlarından doğrudan etkileniyor. Devletin buradaki rolünü şu şekilde açıklayacak olursak; Türkiye'de devlet, ilacın önemli bir alıcı alanını oluşturuyor. İlaçların yaklaşık yüzde 85'ini devlet alıyor. İlacın fiyatını da devlet belirliyor. Böyle olunca da devlet, ilaç fiyatlarının üzerinde bir baskılama ihtiyacı duyuyor. Çünkü ödemeyi kendisi yapıyor. İlaç fiyat kararnamesinde yıl içerisinde yatay seyirdeki Euro'nun ortalama fiyatının yüzde 60'ını devlet vermek zorunda, ama bu verilmesi gereken rakamın altında kaldığı için de ilacı üreten ya da ithal eden firmalar daha isteksiz davranıyorlar. Üretimlerini çok yüksek tutmaya ya da ithalatı baskılamaya çalışıyorlar. İşte Türkiye’de hala süren ilaç krizinin sebebi budur."

“Eczanelerin kâr oranının düşmesine neden oluyor”

Türkiye’de her şeyin fiyatının günlük olarak arttığını fakat ilaçların fiyatının sadece yılda bir kez artmasını ilaç sanayisinin endişeyle izlediğini vurgulayan Demirci, "Şubat ayında ilaç fiyatlarına yüzde 36 oranında zam geldi. Biz, eczacılar olarak duruma baktığımız zaman, ilaç firmalarının bundan memnun olmadığını görüyoruz. Bu krizin yıl boyunca devam edeceğini görüyoruz. İlaç fiyatlarının yeteri kadar artmaması, eczanelerin kar oranının düşmesine neden oluyor. Dolayısıyla eczaneler de aslında burada sözü edilmeyenler arasında. Her gün ülkenin 27 bin noktasında vatandaşa sağlık hizmeti veren eczanelerden hiç bahsedilmiyor. Bu krizde en çok sıkıntıda olan eczanelerin de rahatlatılması lazım. Bu yüzde 36’lık zam ile ilaç firmaları bir nebze de olsa rahatlasa da eczanelerin sıkıntısı gittikçe büyüyor" dedi.

“İlaç sanayimiz, dünyadaki gelişmelerle paralel ilerlemiyor”

Çözüm önerilerini aktaran Demirci, “Öncelikle ekonomi sağlıklı olacak. İlaç, olmazsa olmaz bir üründür. İlacı diğer ürünlerle bir tutamazsınız. İlaç sanayimizin geliştirilmesi lazım. Mevcut ilaç sanayimiz dünyadaki gelişmelerle paralel ilerlemiyor. İlaç sanayisindeki AR-GE politikalarının teşvik edilmesi lazım. Devletin bu konuda ilaç sanayisi, üniversite, meslek odaları, sivil toplum örgütleriyle iş birliği yaparak Türkiye’nin bu alanda gelişmesini sağlaması lazım. İlaç sanayisinin geliştirilmesi, vatandaşın sağlığının ve refahının pekişmiş olması demektir. Türkiye, ilaç ithalatçısı bir ülke. Parasal değeri düşük olarak ürettiği ilacın da hammaddesini ithal ediyor" diye konuştu. (ANKA)