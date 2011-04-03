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Spor

Gaziantep dev stadına kavuşuyor

Gaziantep özlemini çektiği dev stada kavuşuyor.

03 Nisan 2011 03:00

T24 - Gaziantep özlemini çektiği dev stada kavuşuyor. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak arasında yeni stadın ön protokolünün imzalandığı bildirildi.


Maliye Bakanlığı Basın Müşavirliğinden edinilen bilgiye göre, aylardır büyük bir heyecan ile beklenen dev stadın hazırlıkları geçtiğimiz hafta sonu tamamlandı.


Stat ile ilgili çalışmalara Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın prensipte onay vermesinin ardından başlandı. İlk adımı geçtiğimiz yıl Maliye Bakanı Şimşek'in başkanlığında Gaziantep Valisi, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı ve Gaziantepspor Kulüp Başkanının toplanmasıyla atıldı. Daha sonra stat ile ilgili müzakerelere Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, TOKİ ve Maliye Bakanlığı arasında devam edildi.


Maliye Bakanı Şimşek çalışmaların her aşamasını takip edip, müdahil oldu. Dün, Maliye Bakanı Şimşek, Gaziantep Milletvekilleri ve Spordan sorumlu Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak ile makam odasında, TOKİ aracılığı ile Gaziantep'e kazandırılacak stadyumun ön protokolü imzalandığı öğrenildi.


Bakan Şimşek'in uzun zamandır Gaziantepli sporseverlerin ve hemşehrilerinin en temel sorunlarından biri olarak gördüğü yeni stat yapımı için bürokratik birçok engeli aşmak için zaman zaman yoğun bir mesai harcadığı öğrenilirken, Şimşek'in son olarak 25 bin olarak belirlenen stadın kapasitesini 33 bine yükselttiği bildirildi. 


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