-GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 1 - BEŞİKTAŞ: 0 (İLK YARI) GAZİANTEP (A.A) - 11.11.2010 - Ziraat Türkiye Kupası (B) Grubu maçında, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 4. dakikada, Quaresma'nın sol kanattan ortasına penaltı noktası üzerinde yükselen Bobo'nun kafa vuruşunda top kaleci Kazım'ın ellerinde kaldı. 6. dakikada, kaleci Cenk'in kalesini terk etmesinin ardından Kenan topu Ramazan'a kazandırdı. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden auta çıktı. 16. dakikada, Quaresma kaleciyle karşı karşıya pozisyonda ayağının dışıyla topu kaleye gönderdi. Ancak meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı çıktı. 20. dakikada, ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Nihat, ortadaki Bobo'ya pasını attı. Araya giren savunma topu kornere gönderdi. 27. dakikada ani gelişen Gaziantep Büyükşehir Belediyespor atağında, Beşiktaş savunmasından seken topu Eren Özen ceza sahası dışında kontrol etti. Ayağının içi ile çok sert bir vuruş yapan Eren Özen topu Cenk'in bakışları arasında filelere gönderdi: 1-0. 36. dakikada, Beşiktaş savunmasının arkasına atılan uzun topta, Kenan'dan önce davranan Cenk kalesinden çıkarak topu taca atarak tehlikeyi önledi. 44. dakikada, Quaresma şık çalımlarla ceza sahasına girdi. Kale sahasına yaklaştığı sırada savunmada Cihan araya girdi ve topu ayağından alarak tehlikeyi önledi. İlk yarı 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sona erdi. Stat: Kamil Ocak Hakemler: İlker Meral, Serkan Malkoç, Nihat Samuk Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: Kazım, Cihan Can, Uğur Tülümen, Kenan Arslanoğlu, Ramazan Altıntepe, Eren Özen, Mustafa Marangoz, Recep Yaşar, Osman Fırat, Erkam Reçmen, Hakan Macit Beşiktaş: Cenk, İsmail Köybaşı, Fink, Quaresma, Nihat Kahveci, Hilbert, Bobo, Tabata, Necip Uysal, İbrahim Toraman, Ersan Gülüm Gol: Dk. 26 Eren Özen (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor)