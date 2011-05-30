T24 LogoT24 Logo
Spor

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 0

30 Mayıs 2011 00:03

-GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 0 - ORDUSPOR: 0 (İLK YARI) ANKARA (A.A) - 29.05.2011 - Bank Asya 1. Lig'de Orduspor ile Gaziantep Büyükşehir Belediyespor arasında oynanan play-off final maçının ilk yarısı, 0-0 berabere tamamlandı. Spor Toto Süper Lig'e çıkacak son takımı belirleyecek maçın 15. dakikasında sağ taraftan yapılan ortada ceza alanı içinde iyi yükselen Ahmet Kuru'nun kafayla yaptığı vuruşta, top üst direkten döndü. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi. Stat: 19 Mayıs Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Kemal Yılmaz Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: Kazım, Onur, Ferit, Cihan, Ahmet, Ramazan, Ali, Kenan, Eren, Uğur, Serdar Orduspor: Fevzi, Akaminko, Numan, Kürşat, Selçuk, Ali, İrfan, Murat, Kostovski, Müslüm, Ahmet Kuru Sarı kartlar: Dk. 5 Cihan, Dk. 19 Eren (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24