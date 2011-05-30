-GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 0 - ORDUSPOR: 0 (İLK YARI) ANKARA (A.A) - 29.05.2011 - Bank Asya 1. Lig'de Orduspor ile Gaziantep Büyükşehir Belediyespor arasında oynanan play-off final maçının ilk yarısı, 0-0 berabere tamamlandı. Spor Toto Süper Lig'e çıkacak son takımı belirleyecek maçın 15. dakikasında sağ taraftan yapılan ortada ceza alanı içinde iyi yükselen Ahmet Kuru'nun kafayla yaptığı vuruşta, top üst direkten döndü. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi. Stat: 19 Mayıs Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Kemal Yılmaz Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: Kazım, Onur, Ferit, Cihan, Ahmet, Ramazan, Ali, Kenan, Eren, Uğur, Serdar Orduspor: Fevzi, Akaminko, Numan, Kürşat, Selçuk, Ali, İrfan, Murat, Kostovski, Müslüm, Ahmet Kuru Sarı kartlar: Dk. 5 Cihan, Dk. 19 Eren (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor)