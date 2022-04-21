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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin erzak dağıtımında kargaşa yaşandı: Bu rezillik elbet bitecek

CHP milletvekili Ali Haydar Hakverdi, yaşanan kargaşanın görüntüsünü, "Bu rezillik elbet bitecek" yorumuyla paylaştı

21 Nisan 2022 17:45

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara paketler halinde üç çeşit yemek ve gazlı içecekleri ücretsiz olarak dağıtmak istedi. Çorba, pilav ve kuru fasulye yemeklerinin bir arada olduğu paketleri ve gazlı içeceklerin yer aldığı erzağı ücretsiz olarak almak isteyen vatandaşlar arasında kargaşa yaşandı.

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, yaşanan kargaşanın görüntülerini paylaşarak, “Görüntüler anlık olarak Gaziantep’ten. İktidar insanları bir kuru ekmeğe muhtaç ederken Büyükşehir Belediyesi ekipleri vatandaşlara güya yardım dağıtıyor. Bu rezillik elbet bitecek” dedi.

Ali Haydar Hakverdi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz yemek ve içecek dağıtımında çekilen görüntüleri bugün sosyal medya hesabında paylaştı. Hakverdi, paylaşımına şu notu düştü:

“Görüntüler anlık olarak Gaziantep’ten. İktidar insanları bir kuru ekmeğe muhtaç ederken Büyükşehir Belediyesi ekipleri vatandaşlara güya yardım dağıtıyor. Bu rezillik elbet bitecek.”

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