Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden 1,7 milyon TL'lik anlaşma: 10 kişi ağırlanacak

Uzun ekmek kuyruklarıyla gündeme gelen AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yurtdışından gelecek 10 kişilik heyetin ağırlanması için özel bir şirketle yaklaşık 1,7 milyon TL’lik anlaşma yaptı.

Yurttaşa ekmeği 1 TL ucuz almaları için kupon dağıtan AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, “Kentin ulusal ve uluslararası tanıtımı” için kesenin ağzını açtı. Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre idare, heyetin beş ya da dört yıldızlı otellerde konaklaması ile Çin, İspanya ve Bosna Hersek’ten gelecek 10 kişinin uçak biletlerini de içeren hizmet alımı için 1 milyon 692 bin TL’lik anlaşma yaptı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, “2022 Yılı Turizm ve Tanıtım Etkinlikleri Organizasyonları” kapsamında hizmet alımı gerçekleştirdi.

AKP’li belediyenin, “Kentin ulusal ve uluslararası alanlarda tanıtımına katkı sağlamak” gerekçesiyle yaptığı hizmet alım işinin ihalesi 1 Şubat’ta gerçekleştirildi. Kamu ihalelerine katılımı kısıtladığı ve rekabeti engellediği gerekçesiyle eleştirilen pazarlık yöntemiyle gerçekleştirilen ihaleye yalnızca bir şirket teklif verdi. İdare ile ihalede rakipsiz olan GAP Organizasyon Hizmetleri isimli şirket arasında 1 milyon 692 bin 200 TL’lik sözleşme imzalandı.

"Birinci sınıf yemek"

Proje için 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilecek etkinliklerin bazıları, “Söyleşi, atölye, kongre ve seminer” olarak sıralandı. Kentteki uzun ekmek kuyruklarını akıllara getiren zengin ikram listesindeki bazı yiyecekler ise şöyle:

“Öğle yemeği, birinci sınıf restoranda yöresel kebap (kuşbaşı, kıyma, tavuk kebap, beyti vb.) ya da yöresel yemek (yuvarlama vb.), tatlı (kadayıf veya baklava)… Akşam yemeği, birinci sınıf restoranda ara sıcak (lahmacun, içli köfte ya da çiğ köfte), ana yemek (yöresel kebap; kuşbaşı, kıyma, tavuk kebap vs.)…”

Yurtdışı uçak biletleri

Organizasyonlara katılan ve turizmcilerden oluşan ekiplerin ulaşım ve konaklama masraflarını da belediye karşılayacak. Ulaşım için bilet talep edilen yurtdışı rotaları ihalenin teknik şartnamesinde, “Gaziantep-Tokyo, Gaziantep-İspanya, Gaziantep-Londra, Gaziantep-Bahreyn” olarak belirtildi.

İdare, organizasyon için kente il ve ülke dışından gelecek konukların konaklaması için ise şu programı hazırladı:

•4 yıldızlı otelde, en az 3 kişi 5 gece, tek kişilik odada (en az 15 adet geceleme),

•4 yıldızlı otelde, en az 4 kişi 3 gece, tek kişilik odada (en az 12 adet geceleme).

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Söz konusu ihale isteyen herkesin katılımına açık şekilde “açık ihale usulü” ile yapılmıştır. Gaziantep’in 2022 yılı boyunca yapacağı kültür ve turizm tanıtım faaliyetleri ile ilgili toplantı ve organizasyonları kapsamaktadır. Gerçekleştirilecek faaliyetlerin yılın başında planlanarak ihale edilmesinin amacı faaliyetlerin en uygun şekilde, en uygun fiyat ve şartlarla yapmasının sağlanmasıdır.

Haber başlığında bulunan “10 kişinin bedeli 1,7 milyon TL” çıkarımı da ya kötü niyetle ya da ihale okumayı iyi bilmemekten dolayı yapılmıştır. Burada söz konusu tek etkinlik değil; alanında uzman isimlerin katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanan 5 farklı toplantı ve seminer, dijital turizm, ekoturizm gibi başlıklarla gerçekleştirilecek 3 farklı uluslararası çalıştay, turizmin tüm paydaşlarına verilmesi planlanan 3 farklı eğitim programı, başta uzakdoğu olmak üzere her biri hedef kitlemizin olduğu 3 farklı ülkede tanıtım ve turizm fuarlarına katılım gibi pek çok etkinliği kapsamaktadır.

Aynı ihale kapsamında Uluslararası Turizm Filmleri Festivali ve Gaziantep’in güncel turizm haritası tasarımı ve basımı, teknik ihtiyaçlar, simültane tercümanlık hizmetleri, salon düzenlemeleri gibi pek çok kalem de yer almaktadır.

Gaziantep’in tanıtımında ve turizm gelirlerinin arttırılmasında önemli rol oynayacak ulusal ve uluslararası çalışmalar gerçekleştiren turizm uzmanlarının katılacağı toplantılarda belli bir kalite gözetilmesi amacıyla, bir gastronomi kenti olan Gaziantep’te sunumu yapılacak yemeklere ilişkin ayrıntılar özellikle yazılmıştır. Bunun sebebi de ayrılan bütçenin en doğru şekilde kullanılmasıdır.

Açık olarak düzenlenmiş bu ihale ile ilgili ayrıntılar EKAP üzerinden 2021/920520 ihale kayıt numarası ile incelenebilmektedir."