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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: Vaka sayıları artmaya devam ederse okulları açamayız

06 Temmuz 2020 18:03

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Vaka sayıları artmaya devam ederse okulları açamayız" dedi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki muhtarlarla yapılan toplantıda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, vaka sayılarının artması durumunda kentte okulların açılmayacağını söyledi.

Şahin, programda "Gaziantep Valiliği, muhtarlarımızı topladı. Koronavirüs nedeniyle uzun bir süredir bir araya gelememiştik. Muhtarlarımız ile istişare ettik, soruları cevapladık" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller; İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır"demişti. 

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