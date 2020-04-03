Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı: 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmesi fikri Mansur Yavaş'a aitti

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağının getirilmesi fikrinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a ait olduğunu belirtti.

Şahin, Sözcü gazetesinden Nevşin Mengü'nün sorularını yanıtladı. Şahin, İçişleri Bakanlığı’nın belediyelerin bağış toplamasını durdurma kararını, “Yardımlaşmada mükerrerliği önlememiz lazım. Bakanlığın bir sistemi var. Kampanya tek sistem üzerinden yürümezse yardımı tabana yaymak ve ihtiyaç sahibine ulaşmak mümkün olamaz. Çift başlılık olmamalı” diye savundu.

Şahin, "Belediye başkanları arasında oluşturulan ortak Whatsapp grubu var. Mesela gruba geçtiğimiz günlerde sayın Mansur Yavaş 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı fikrini yazdı. Ben de hemen İçişleri Bakanımız ile konuştum. Aynı gün kararı çıkarttık." ifadesini kullandı.