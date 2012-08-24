Gaziantep bombacısının kimliği tespit edildi!

Gaziantep'te 4 gün önce 4'ü çocuk 9 kişinin ölümüne neden olan bombalı aracı gönderen teröristin Siverek nüfusuna kayıtlı bir öğretmen olduğu öne sürüldü. PKK'nın üstlenmediği saldırının ardından Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 5 kişiyi gözaltına alan polis, dün Mersin'de 3 farklı noktaya eş zamanlı operasyon düzenledi. Çalıntı bir otomobilin izini süren ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler sorguya alındı. Mersin’de gözaltına alınan M.H’nin, Siverek’te görev yaptığı ve aracın arızalanması üzerine dağ kadrosunun talimatıyla bombalı aracı çekiciyle yola çıkaran isim olduğu idida edildi.

Polis, patlayıcı yüklü araçla Gaziantep'e gelen şahsın kimliğine de ulaştı. Çekici sürücüsünün teşhis etiği ismin dağ kadrosundan olduğu ve yakalanması için operasyonlara başlandığı belirtiliyor.

Kanal D Haber’den İhsan Yılmaz’ın haberine göre, olayla ilgili soruşturmada ortaya çıkan yeni bilgi ve bağlantılar şöyle: 11 Nisan’da Sakarya Geyve’den çalınan 54 EA 926 plakalı Citroen C4 marka araca 34 YNU 86 plakası takıldı.

Çok sayıda şehirden geçerek Diyarbakır’a gelen araç burada eylemci ekibe teslim edildi. Hedefi henüz belirlenemeyen araç Siverek yakınlarında arızalandı. Bu bilgiyi polis, aracı Gaziantepe getiren çekici sürücüsünden öğrendi. Sürücü, “Bu aracı nereden yükledin, seni kim aradı, tamircileri nereden buldun?” sorularına yanıt verirken tüm süreç ortaya çıkmış oldu.

Eylem yerine gitmeye hazırlanan ve dağ adrosundan olduğu belirtilen bombacının, araç arızalanınca durumu PKK’nın üst düzeyine ilettiği saptandı. Buradan gelen talimatla bir süre sonra aracın yanına M.H. geldi. Siverek’te bir okulda öğretmen olarak çalışan M.H. önce tamircileri otonun yanına çağırdı. Ancak uzun bir süre uğraşan iki tamirci otomobili çalıştıramadı. Bunun üzerine çekici çağrılmasına karar verildi.

Çekici sürücüsü, sorgusunda kendisini arayan telefonu verdiğinde M.H.’nın adına ulaşılmış oldu. Ekipler hızla öğretmen zanlının peşine düştü. Kendisini İskenderun’da bir arkadaşının evinde bulan polis gözaltına aldı. Evinde kaldığı M.A da emniyete götürüldü. Öğretmen M.H. ön sorgusunda, aracın tamiri için uğraşktığını belirtti ancak, “Ben tatile gidecektim, yardıma ihtiyacı olan bu otomobili gördüm. Tanıdığım tamirciyi aradım. Onlara çekici de gönderdim. Sonra tatile gittim” dedi. Ancak polis, bu ifadeyi kuşkulu buldu. Zira terörle mücadele şubesi, M.H.’nın KCK şehir yapılanması içinde görevli olduğuna dair bazı bulgulara ulaştı. M.H.’nın takip altında olduğu da belirlendi.

Polisin olayla ilgili yaptığı araştırmada araca bombayı yerleştiren kişinin kimliğini ve fotoğrafını belirlediği ve her an gözaltına alabileceği ifade ediliyor.

Gaziantep Valisi de, olayın PKK tarafından yapıldığının kesin olarak tespit edildiğini ifade etti.