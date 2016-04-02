T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Gaziantep Belediyesi’nin 760 bin liralık logosu taklit mi?"

140 TL'ye satılan bir stok fotoğraf ile logo arasındaki benzerlik dikkat çekti

02 Nisan 2016 19:22

Gaziantep Belediyesi’ne 760 bin TL’ye mal olan logo tartışmaları devam ediyor. İnternette yer alan ve 140 TL'ye satılan bir stok fotoğraf ile logo arasındaki benzerlik dikkat çekti. "Gaziantep Belediyesi’nin logosunun taklit mi?" sorusu gündeme geldi.

Hürriyet’in haberine göre, Gaziantep Belediyesi’nin açtığı logo ihalesini kazanan firmaya 260 bin dolar para ödenmesi gündem oldu. Logoyu yapan ‘I mean it’ isimli şirket söz konusu ihalenin sadece logoyla sınırlı kalmadığını kentin tanıtımına ilişkin de pek çok unsuru içerdiğini söyledi.

 

Gaziantep Belediyesi'nin logosu

Gaziantep Belediyesi ise logoya yönelik yaptığı açıklamada, “Marka şehir kimliği çalışması sadece bir logo çalışmasına indirgenerek maliyeti üzerinden yanlış ve eksik bir şekilde sorgulanmaktadır" açıklamasını yaptı.

Ortaya çıkan bir başka detay ise logo tartışmasını başka bir boyuta taşıdı. Stok imaj fotoğraf kullanımında önemli bir kaynak olarak bilinen Shutterstock’ta bulunan ve 49 dolara  (Yaklaşık 140 TL) satın alınabilen bir G harfi görseliyle 760 bin TL’ye mal olduğu belirtilen logo arasındaki benzerlikler dikkat çekti. İki logoyu da görenlerin aklına “Gaziantep Belediyesi’nin logosunun taklit mi?” sorusu geldi.

ETİKETLER

gaziantep logo belediye haber stok fotoğraf

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24