"Gaziantep Belediyesi’nin 760 bin liralık logosu taklit mi?"

Gaziantep Belediyesi’ne 760 bin TL’ye mal olan logo tartışmaları devam ediyor. İnternette yer alan ve 140 TL'ye satılan bir stok fotoğraf ile logo arasındaki benzerlik dikkat çekti. "Gaziantep Belediyesi’nin logosunun taklit mi?" sorusu gündeme geldi.

Hürriyet’in haberine göre, Gaziantep Belediyesi’nin açtığı logo ihalesini kazanan firmaya 260 bin dolar para ödenmesi gündem oldu. Logoyu yapan ‘I mean it’ isimli şirket söz konusu ihalenin sadece logoyla sınırlı kalmadığını kentin tanıtımına ilişkin de pek çok unsuru içerdiğini söyledi.

Gaziantep Belediyesi'nin logosu

Gaziantep Belediyesi ise logoya yönelik yaptığı açıklamada, “Marka şehir kimliği çalışması sadece bir logo çalışmasına indirgenerek maliyeti üzerinden yanlış ve eksik bir şekilde sorgulanmaktadır" açıklamasını yaptı.

Ortaya çıkan bir başka detay ise logo tartışmasını başka bir boyuta taşıdı. Stok imaj fotoğraf kullanımında önemli bir kaynak olarak bilinen Shutterstock’ta bulunan ve 49 dolara (Yaklaşık 140 TL) satın alınabilen bir G harfi görseliyle 760 bin TL’ye mal olduğu belirtilen logo arasındaki benzerlikler dikkat çekti. İki logoyu da görenlerin aklına “Gaziantep Belediyesi’nin logosunun taklit mi?” sorusu geldi.