Gaziantep Belediyesi Twitter hesabından skandal paylaşım: Arvat ne diyse onu yapıyg!

T24 Haber Merkezi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin resmî Twitter hesabından Koronavirüs'e bağlı verilerin paylaşıldığı tablonun aynısıyla "Gaziantep'te erkeklerin durum tablosu" başlığıyla, skandal bir paylaşım yapıldı.

Türkiye'deki Koronavirüs nedenli ölüm ve vaka sayılarını yansıtan ve Sağlık Bakanlığı’nca yayımlanan tabloya gönderme yapılan paylaşımda, 'evde kal' çağrıları sonrasında birçok erkeğin ev işleriyle meşgul olmasına atıfta bulunuldu. Tweette, 'Temizlik yapanların sayısı' , 'Cam silenlerin sayısı' gibi veriler yer aldı.

T24'e konuşan Gaziantep Büyükşehir Başkanı Fatma Şahin'in basın danışmanı Nuraydın Arıkan, paylaşımı doğrulayarak, Fatma Şahin'in ve kendisinin söz konusu tweetin paylaşıldığından haberi olmadığını aktardı. Arıkan, paylaşımın, belediyenin sosyal medya hesabıyla ilgilenen çalışanlar tarafından yapıldığını ve tweetin kaldırıldığını söyledi.

Koronavirüs veri tablosuyla paylaşılan ve cinsiyet ayrımcılığı da barındıran tablo, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Belediyenin paylaşımı şöyle: