Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin: Erkekler liyakata bakmıyor; birbirini kolluyor

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "İlk günden belediyede bir ehliyet ve liyakat ilkesi koydum. Cinsiyetçi bir bakış açısıyla değil, 'Bu makamı kim daha iyi yapacak?' yaklaşımıyla" dedi. "Bizim medeniyetimiz de bize bunu emrediyor, 'Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu' diyor. Oysa erkekler liyakate bakmıyor, birbirini kolluyor" diyen Şahin, "Doğrudur, benim 7 daire başkanım kadın, ama makine mühendisi, inşaat mühendisi, işletme mezunu, bu nitelikte kadınlar" ifadesini kullandı.

Sözcü gazetesinden Özlem Gürses'in sorularını yanıtlayan (7 Mart 2017) Fatma Şahin'in açıklamaları şöyle:

■ Genç kızlara yönelik bir proje başlattınız, “Haydi Kızlar Yönetime”. Nedir bu?

Kas ve kasa dönemi bitti, kafa dönemindeyiz. Kız çocukların okutulması, kadınların çalışması sadece duygusal bir hayal filan değil, kalkınmanın en temel unsuru. Bu olmadan hiçbir yere ulaşamazsınız. 2023'te ilk 10 ekonomiyi hedefleyen bir ülke kızlarını eğitmek ve kadınlarını yönetim mekanizmalarına taşımak zorunda. Kadınların gücünü sisteme dahil etmemiz gerek. Bu konuda çok yol aldık ama zihinsel dönüşümü daha tam başaramadık. Zihinsel dönüşüm en zoru. Kalkınabilir ve büyüyebilir bir Türkiye'nin en önemli gücüdür kadınlar. Bu projede de Gaziantep'teki 12. sınıf öğrencisi Anadolu ve Fen Lisesi genç kızlarımıza rehberlik yapıyor, yönetim kademelerini hedefleyen bölümlere yönlendiriyoruz.

■ Genç kızlar Antep'te karanlık sokaklarda özgürce ve güvenle yürüyemediklerini, erkek şiddetinden tacizinden çok çekindiklerini söylediler…

Hâlâ şiddetle uğraşıyoruz işte, görüyorsunuz. Oysa ki benim bakanlığım dönemimde bile 3 temel yasayı değiştirmeyi başardık, bu ülke İstanbul Anlaşması'nın ilk imzacılarından biri. Ama şiddet bitmiyor. Çünkü zihinsel dönüşüme direnç var. Uzun bir mücadele bu. Kentte daha fazla aydınlatma istediler, siz de duydunuz, TEDAŞ ile çalışıyoruz bu konu üzerinde.

■ Kızlardan biri de “erkeklere eğitim verilmesini” önerdi meclis toplantısında…

O kadar haklı ki! Biz bunu da yaptık, belediye içinde “Adam Akıllı Ol” projesi başlattık. Zaten benim de başından beri söylediğim bu; erkek bakış açısı en zoru, en çok onun için mücadele etmeliyiz.

"Sosyal projeler yaptık"

■ Türkiye çok büyük bir mülteci sorunu ile karşı karşıya. En büyük nüfusu da siz yönetiyorsunuz sanırım burada?

Elbette çok sıkıntı var ama şehirde yaşama hızla uyum sağlamaları için sosyal projeleri hızla hayata geçirdik. Şu anda mülteci yönetimi açısından en büyük uygulayıcı biziz, 400 bin Suriyeli nüfus var Gaziantep'te. Sadece bu konunun envanterini çıkartmak üzere Gaziantep Sosyal Araştırmalar Merkezi'ni kurdum. Gaziantep'teki tüm haneleri tek tek ziyaret edip acil yardıma ihtiyacı olanları belirledik.

■ Belki de bakanlık tecrübenizden…

Aslında öyle. Ben bakanken de yurtdışındaki Türklerin entegrasyonu için çalışmıştık, neden 3. Kuşak ekonomide, eğitimde geride kalıyor. Bunları araştırmış, yerinde görmüştük… O tecrübeyle biz önce kendi kurumsal kapasitemizi güçlendirdik. Belediye çatısı altında sadece bu işe bakan bir Mülteciler Şube Müdürlüğü kurduk. 20-25 arkadaşımız bu işe odaklı olarak çalışıyor. Ben şu anda Belediye Başkanı olarak bu yaşadığımız mülteci sorununu değiştirecek durumda değilim, ama bu Türkiye'nin bir gerçeği. O zaman bunu en iyi şekilde yönetmekle yükümlüyüz, ben o duyguyla kurdum bu müdürlüğü. Ben şehrin en az zarar gördüğü, kendi vatandaşımı en az rahatsız edecek şekilde bir çözüm bulmalıyım. Benim sorumluluğum bu.

"Suriyeliler konusunda

tek büyük destek Japonlardan"

■ Ne yapıyorsunuz misafirleriniz için?

Bugüne kadar Türk kadınları için verdiğim bütün sosyal destek projelerini Suriyeli kadınlara da açtım. Eğitim, okuma yazma ve meslek edindirme kursları. “Gelin Etmeyin, Okula Gönderin” projesi… Kadın Sığınma Evi'ni mülteci kadınlara da açtık. Bunları yapmasaydım ırkçılık, radikalizm çok daha keskinleşiyor kentte.

Suriyeliler, Gaziantep'te 900 şirket kurdu. Kentteki okullarda 67 bin Suriyeli çocuk var. Fatma Şahin, Suriyeli kadınlara da destek veriyor. Kentteki Suriyeliler, daha çok tekstil işinde çalışıyor.

■ Kaynak bulmak zor değil mi bu kadar kapsamlı çalışmalara?

Haklısınız, çok zor hem de. Türkiye bu konuda çok yalnız bırakılmış durumda. Biz Antep'te en büyük desteği Japonlardan aldık… 350 milyon TL. tutarında bir destek bu. İnanın ilaç gibi geldi. İlk defa bir Müslüman ülke, Kuveyt'ten yardım geldi geçen hafta.

Suriyeliye vatandaşlık değil çalışma izni olur Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Özlem Gürses'in sorularını yanıtladı. Şahin, Suriyelilere vatandaşlık verilmesiyle ilgili “O konuya vatandaşlık değil de çalışma izni olarak bakmak daha doğru. 4000 vatandaşlık sağlandı şu ana kadar. Gaziantep'te 2500 Suriyeli öğretmen var mesela” dedi.

■ Anteplilerle zaman zaman gerginlik yaşadığını biliyoruz mültecilerin…

Bütün bu projelerde Antepliler mültecilerle bir arada oluyorlar bir şekilde. Şu anda Antep nüfusunun yüzde 20'si Suriyeli. Sadece yüzde 10'u kampta. Bu kendi vatandaşlarımız açısından öfkeye yol açıyor.

"Gaziantep'i kadınlar yönetiyor"

■ Belediyeyi kadınlarla yönetiyorsunuz, kaç kadın başkan yardımcınız var?

İlk günden belediyede bir ehliyet ve liyakat ilkesi koydum. Cinsiyetçi bir bakış açısıyla değil, “Bu makamı kim daha iyi yapacak?” yaklaşımıyla. Bizim medeniyetimiz de bize bunu emrediyor, “Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu” diyor. Oysa erkekler liyakate bakmıyor, birbirini kolluyor! Doğrudur, benim 7 daire başkanım kadın, ama makine mühendisi, inşaat mühendisi, işletme mezunu, bu nitelikte kadınlar. Fen İşleri, İmar Bölümü, Makine İkmal… Paranın başında kadınlar var bizde. Bunların hepsi erkeğe ait işler olarak görülüyordu, 3 yılın sonunda öyle olmadığını herkes gördü, anladı. Bu bir ekip işi, Fatma Şahin işi değil.