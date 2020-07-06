Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, artan vakalara karşı uyardı: Böyle giderse okulları açamayız

Şahinbey ilçesindeki muhtarlarla yapılan toplantıda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentteki vaka artışına dikkat çekti.

Gaziantep’te vaka sayılarının artması durumunda açılma tarihi 31 Ağustos olarak belirlenen okulların açılmayacağını söyleyen Şahin, “Gaziantep Valiliği muhtarlarımızı topladı. Koronavirüs nedeniyle uzun bir süredir bir araya gelememiştik. Muhtarlarımız ile istişare ettik, soruları cevapladık” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca da 5 Temmuz'da yaptığı Koronavirüs verileri bilgilendirmesinde, son 3 günde Gaziantep'in en çok vakanın arttığı 3'üncü il olduğunu söylemişti.