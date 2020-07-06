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Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, artan vakalara karşı uyardı: Böyle giderse okulları açamayız

06 Temmuz 2020 21:19

Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentte artan Koronavirüs vakalarına dikkat çekerek, "Vaka sayıları artmaya devam ederse okulları açamayız" dedi.

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