Gaziantep Başkonsolosluğu, Musul'un IŞİD'in kurtarılmasını kutladı

Irak'ın Musul kentinin IŞİD'den temizlenmesi, Irak'ın Gaziantep Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen etkinlikle kutlandı. Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa Başkonsolos Muayad Omer Koperly ve konsolosluk çalışanları katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Türkiye ve Irak milli marşları okundu.



Programda konuşan Saytorzomoz Koperly, Musul'un IŞİD'den tamamen temizlenmesinden duydukları mutluluğu dile getirdi. Musul'un tarihi yerlerinin IŞİD tarafından yıkıldığını dile getiren Koperly şunları dedi:



"2014 Haziran ayından buyana Irak'ın en büyük kenti Musul, IŞİD tarafından işgal altındaydı. Musul'un kurtuluşu nedeniyle bugün bu programı düzenliyoruz. Bilindiği üzere 2014 yılından itibaren IŞİD halkımıza karşı çeşitli zulümler yapmış, katliamlar yapmış ve cinayetler işlemiştir. Yine oradaki kültür mirasımız olan Hadır ve Nebi Yunus Camisini yerle bir etmiştir. Ayrıca bölgede bulunan azınlık olan Ezidi halka karşı çeşitli suçlar işlemiş ve özellikle Ezidi kadınları pazarlarda satma alçaklığında bulunmuşlardır. Bu işgalin sonucunda Musul'da yaşayan yaklaşık 1 milyon insan Irak'ın çeşitli kentlerine göç etmek zorunda kalmıştır. Musul'daki tahribattan ve işgalden dolayı ordumuz gerekeni yaparak kenti teröristlerden almışlardır. Musul'da ki tahribatı gidermek için kamuoyundan, kardeş ve dost ülkelerden destek bekliyoruz. Biz burayı tekrar imar ederek halkına sunmak zorundayız. IŞİD terörüne karşı bize destek veren dost ve kardeş ülkelere tekrar teşekkür ediyoruz."



Konuşmaların ardından Musul'un, IŞİD'den temizlenmesini anlatan tiyatro gösterisi yapıldı.