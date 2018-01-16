Gaziantep Basketbol'un konuğu Neptunas

İSTANBUL, (DHA)

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 11\'inci hafta maçında Gaziantep Basketbol, yarın saat 20:00\'de kendi sahasında Litvanya temsilcisi Neptunas ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, Şahinbey Karataş Spor Salonu\'nda oynanacak.

Antep ekibi, grupta çıktığı 10 maçta yalnızca 2 galibiyet alabilirken, 8 de mağlubiyet aldı ve grubun son sırasına demir attı. Antep ekibi ilk 2 maçını kazandıktan sonra çıktığı 8 maçın 8\'ini de kaybetti. Gaziantep Basketbol ayrıca ligin ilk yarısını da 3 galibiyetle son sırada kapattı.

Deplasman ekibi Neptunas ise 10 maçta 6 galibiyet elde ederek kendisine 3\'üncü sırada yer edindi.

İki takım arasında oynanan son maçta temsilcimiz, deplasmanda Neptunas\'a 114-73 mağlup olmuştu.