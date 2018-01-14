Gaziantep Basketbol-Darüşşafaka Basketbol maçının ardından

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP Basketbol Başantrenörü Nenad Markovic, basketbol ile ilgili konuşulacak bir şeyin olmadığını söyledi. Nenad Markovic, 65-98 kaybettikleri Darüşşafaka maçını değerlendirirken şunları söyledi:

\"Bu sporu yapmadan önce asıl düşünülmesi gereken şeyin karakterli olunması. Çok basit olun, koşmak düşünmek gibi şeyleri yapmanız gerekiyor. Her çıktığımız maçta daha iyiye gitmemiz gerekirken daha kötüye gidiyoruz. Ben buraya takımıma yardımcı olmak için geldim. Herhangi birisi bunun için beni suçlarsa, birşey diyemem. Ancak takımıma yardımcı olamıyorum. Yediğimiz 98 sayının 48\'i top kayıplarından geldi. Diyecek birşey bulamıyorum.\"

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