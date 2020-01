Gaziantep Basketbol - Tofaş maçının ardından

Eyyüp BURUN / GAZİANTEP, (DHA)

Gaziantep Basketbol\'un başantrenörü Nenad Markovic, Tofaş karşısında son periyotta dağıldıklarını söyledi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde sahasında Tofaş’a 87-69 mağlup olan Gaziantep Basketbol\'un başantrenörü Nenad Markovic, takıma yeni geldiğini hatırlatarak, oyuncuları tanımaya çalıştığını söyledi. Markovic, şöyle konuştu:

\"Öncelikle takımın nasıl bir durumda olduğunu anlamamız gerekiyor. Bu maçtan önce zaten 9 mağlubiyetimiz vardı. Tabii ki bunlar bahane değil. Zor zamanlar yaşıyoruz. Kadroya 1-2 yeni isim ekleyene ve sakatlar dönene kadar bu zorluğu yaşayacağız. Önümüze bakmamız gerekiyor. Şampiyonlar Ligi\'nin 2’nci raundu bizim için çok önemli. Bundan önce de ligde birkaç galibiyet almamız gerekiyor. Bugün için konuşursak 1 ve 3’üncü periyotlar için çok kötü diyemem. Ama 2’nci periyotta dağıldık. İlk yarıda 11 top kaybı yaptık ve bunlar bize 24 sayıya mal oldu. 50 sayının 24’ünü bu şekilde yedik. 2’nci yarıda biraz toparladık, top kayıplarını 6’ya indirdik. Hep birlikte kafamızı kaldıracağız çok çalışacağız ve bu durumdan kurtulacağız.”

Tofaş\'ın Başantrenörü Orhun Ene ise, \"Antep takımı Türk basketboluna renk katan bir takım. Geçen sezonu biz 8’inci onlar 7’nci bitirmişlerdi. Bundan sonra da bu organizasyonun daha iyi olacağına inanıyorum. Bugün de dönem dönem bunun örneklerini verdiler. Kendi oyuncularımı da tebrik ediyorum. Oyunu ciddiye aldılar. Bazen takımların ligdeki sıralarına göre oyuncular kendileri değerlendirip ona göre bir basketbol ile sahaya çıkıyorlar. Bugün bunu yapmadılar rakiplerini ciddiye aldılar, saygı duydular. Bir anlamda da beklediğimizin üzerinde bir farkı yakalayarak buradan dönüyoruz” dedi.

Milli takım arası nedeniyle bazı oyuncuların milli takıma gittiğini ve bu nedenle zorluklar yaşandığını aktaran Ene şunları söyledi:

“Biz oyuncularımızın milli takımlarda olmasını istiyoruz. Her oyuncunun kendi ülkesinin milli takımında olmasını istiyoruz, bunlara destek oluyoruz, gönderiyoruz. Ivan Panuc’u gönderdik mesela, bugün katılamadı kendi kişisel sebeplerinden dolayı. Ivan Panuc katılamadı, Barış Ermiş katılamadı ufak tefek sakatlıklarından dolayı oynatamadık. Bir oyuncumuz hasta ve yorgun geldi, o süreçte bizle antrenman yapmakta çok zorlandı. Yani bir şekilde oyuncuların ve kulüplerin üzerine bu kadar giderek bu sorumlulukları onlara vererek böyle bir yapı ve düzen kurmanın basketbola zarar vereceğini düşünüyorum. Bu sadece kişisel anlamda benim kulübüm için değil her takım için bu böyle ve biz her türlü iyi niyetliyiz. Biz milli formanın ne olduğunu anlıyoruz yani bu anlamda da saygı duyuyoruz. Bu arada vermeyen Avrupa Ligi takımlarına da saygı duyuyoruz. Bunların da çok önemli kararlar vermesi gerekiyor ama neticede burada zarar gören insanlar var. Bunun bu şekilde devam etmesinin insanların bu çağda hala bir araya gelip akıllı bir organizasyon kuramamasını anlamak mümkün değil. Bu anlamda bu sıkıntılardan kulüplerinde düşünülüp bir çıkış bulunması lazım. Hafta sonu önemli bir maçımız var. İnşallah milli takımda yorulan ve yıpranan oyuncularımız ardından sakatlarımız iyileşirse, hafta sonu oynayacağımız maçta tam takım sahaya çıkarsak değerli bir rakiple oynayacağız. 3 gün içinde onlara hazırlanacağız.”

