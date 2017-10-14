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Gaziantep Basketbol - Pınar Karşıyaka: 74-73

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP,(DHA) SALON: Karataş Şahinbey HAKEMLER: Aytuğ Ekti (xxx), İsmail Aydın (xxx), Duhan Köyiçi (xxx) GAZİANTEP BASKETBOL: Rudd (xxx)21, Dewayne (xx)8, Armand (xxx)22, Lyons (xx)5, Williams (xx)2, Balazic (xxx)11, Can (x)3, Erol (xx)2

14 Ekim 2017 20:09

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP,(DHA)

SALON: Karataş Şahinbey
HAKEMLER: Aytuğ Ekti (xxx), İsmail Aydın (xxx), Duhan Köyiçi (xxx)
GAZİANTEP BASKETBOL: Rudd (xxx)21, Dewayne (xx)8, Armand (xxx)22, Lyons (xx)5, Williams (xx)2, Balazic (xxx)11, Can (x)3, Erol (xx)2
PINAR KARŞIYAKA: Berk İbrahim (xx)9, Metin (xx)7, Akif (xx)9, Waters (xxx)17, Wood (xx)9, Kenndy (x)4, Jones (xx)18
1.PERİYOT: 20-21
İLK YARI: 45-37
3.PERİYOT: 64-63

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi’nin 2\'nci haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında Pınar Karşıyaka\'yı 74-73 mağlup etti.
Karşılaşmanın ilk 5 dakikasında 18-11 önde giren ev sahibi takım, konuk takımının sayılarına karşılık vermekte zorlandı ve ilk periyodu 20-21 geride tamamladı.
2\'nci periyotta rakibine karşı olan üstün bir oyun sergileyen Gaziantep Basketbol, Rudd ve Armand\'ın ürettiği sayılarla ilk yarıda 45-37 farkla galip geldi.
Karşılaşmanın 3\'üncü periyodunda her iki takım da baskılı bir oyun sergiledi. Konuk ekip Jones\'in sayılarıyla üstünlüğü korumayı sürdürdü. Ancak ev sahibi takım, White\'nin son saniyelerde ürettiği 2 sayıyla periyodu, 64-63 önde tamamlandı.
Son periyotta isabetsiz atışlar ve potasında bulduğu sayılarla zorlanan ev sahibi takım, karşılaşmanın son 5 dakikasına 70-66 önde girdi. Üstünlüğünü koruyan Gaziantep Basketbol, rakibinin sayı üretmesine izin vermedi ve karşılaşmadan 74-73 galip ayrıldı.


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