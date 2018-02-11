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Spor

Gaziantep Basketbol - Fenerbahçe Doğuş maçının ardından

Gaziantep Basketbol Başantrenörü Nenad Markovic"Maç boyunca çok iyi mücadele ettik" Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic: "Maçı kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum

11 Şubat 2018 21:22

Gaziantep Basketbol Başantrenörü Nenad Markovic\"Maç boyunca çok iyi mücadele ettik\"

Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic: \"Maçı kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum.\"

Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA)- 

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nin 18\'inci haftasında Fenerbahçe Doğuş deplasmanda, Gaziantep Basketbol\'u 95-90 mağlup etti. İki takım başantrenörleri maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmayı kaybettikleri için üzgün olduğunu söyleyen Nenad Markovic, “Her zaman bu şekilde oynamamız gerekiyor. Maç boyunca çok iyi mücadele ettik. 21 asist yaptık. Fenerbahçe’den daha çok ribaunt aldık. Maçın sonunda verdiğimiz ribauntlar nedeniyle maçı kaybettiğimizi düşünüyorum. Bu şekilde oynayarak üzerine bi ekleme daha yaparak, bundan sonraki devreyi çok iyi geçireceğimizi düşünüyorum”
FENERBAHÇE DOĞUŞ BAŞANTRENÖRÜ ZELJKO OBRADOVİC: \"MAÇI KAZANMAYI HAK ETTİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM.\"
Gaziantep Basketbol takımını tebrik eden Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, \"Gaziantep Basketbol takımını gerçekten tebrik ediyorum çok güzel bir maç çıkardılar. Maçın belli bölümlerini takım kadrolarında problem olmasına rağmen iyi oyun sergilediler. Bu maç rakibinizin sıralaması ne olursa olsun, 40 dakika boyunca mücadele edip konsantre kalmanızın gerektiğini gösteriyor. Son dakikalarda 13 sayı önde olmamıza rağmen oradan gelip bizi yakalamayı başardılar, ancak yine de maçı kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Nenad Markovic\'in açıklamaları
- Zeljko Obradovic’in açıklamaları
- Genel ve detay görüntüler

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