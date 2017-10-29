Gaziantep Basketbol - Eskişehir Basket: 118-119

Eyyüp BURUN / GAZİANTEP, (DHA)

SALON: Karataş Şahinbey

HAKEMLER: Zafer Yılmaz (xxx), Ziya Özorhon (xxx), Serhat Büker (xxx)

GAZİANTEP BASKETBOL: Armand (xx)20, Rudd (xxx)28, White (xxx)19, Lyons (xx)30, Balazic (xx)16, Can (xx)5

ESKİŞEHİR BASKET: Yunus (xx)13, Ayres (xx)20, Baron (xxx)28, Buğrahan (xx)3, Caner(xx)6, Rowland (xx)19,Marshall (xx)21, Kravtsov (xx)9

1\'İNCİ ÇEYREK: 23-33

İLK YARI: 44-50

3\'ÜNCÜ ÇEYREK: 75-66

4’ÜNCÜ ÇEYREK: 93-93

İLK UZATMA PERİYOTU: 104-104

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi’nde Gaziantep Basketbol, sahasında konuk ettiği Eskişehir Basket\'e uzatma periyotarında 118-119 mağlup oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi takım ilerleyen dakikalarda oyunun kontrolünü Eskişehir Basket’e verdi. Baron’un 3 sayılık atışlarına engel olamayan Gaziantep Basketbol ilk periyotu 10 sayılık farkla 23-33 geride kapattı.

2\'nci periyotta rakibine karşı üstünlük sağlayamayan Gaziantep Basketbol, Eskişehir karşısında 15 sayı geriye düştü. White ile arayı kapatmaya çalışan ev sahibi takım bu periyotu da 44-50 geride kapattı.

Karşılaşmanın 3\'üncü periyodunda ev sahibi takım White ve Rudd’un arka arkaya buduğu sayılarla farkı kapattı. Bu periyotu oyunun kontrolünü kaybeden Eskişehir Basket 75-66 geride kapattı.

Son periyotta her iki takımda karşılıklı sayılar bulmaya devam etti. Büyük bir mücadelenin yaşandığı son periyotta Eskişehir Basket son saniyelerde kazandığı serbest atışlarda beraberliği yakaladı maçın normal süresi 93-93 beraberlikle sonuçlandı.

İlk uzatma periyotu da 104-104 berabere tamamlanan karşılaşmanın ikinci uzatma periyotunda Eskişehir Basket bulduğu sayılarla karşılaşmayı 119-118 kazandı.

(FOTOĞRAFLI)