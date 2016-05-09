Gaziantep Adliyesi'nde silahlı saldırı; 1 kişi yaralandı

Gaziantep Adliyesi'ne uzun namlulu silahla gelen saldırgan aralarında husumet bulunan kişiye ateş açtı. DHA'nın haberine göre, saldırıda, hedef olan adamın yanı sıra olayla ilgisiz bir kadın da yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gaziantep Adliyesi yakınlarında, Y.K, husumetli olduğu ileri sürülen kuzeni ve aynı zamanda eniştesi olan A.K'nin bulunduğu araca av tüfeğiyle ateş açtı. Saldırıda araçtaki A.K. ile o sırada kaldırımda bulunan ve olayla ilgisi olmayan E.K. adlı kadın yaralandı.

Yaralılardan A.K. kendi kullandığı araçla Şehitkamil Devlet Hastanesine gitti. Diğer yaralı E.K. da ambulansla aynı hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Bu arada, olay yerinden kaçan Y.K, kullandığı av tüfeğiyle yaklaşık 500 metre ileride polis ekiplerince yakalandı.