T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gaziantep Adliyesi'nde silahlı saldırı; 1 kişi yaralandı

Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken görüntülendi

09 Mayıs 2016 16:35

Gaziantep Adliyesi'ne uzun namlulu silahla gelen saldırgan aralarında husumet bulunan kişiye ateş açtı. DHA'nın haberine göre, saldırıda, hedef olan adamın yanı sıra olayla ilgisiz bir kadın da yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gaziantep Adliyesi yakınlarında, Y.K, husumetli olduğu ileri sürülen kuzeni ve aynı zamanda eniştesi olan A.K'nin bulunduğu araca av tüfeğiyle ateş açtı. Saldırıda araçtaki A.K. ile o sırada kaldırımda bulunan ve olayla ilgisi olmayan E.K. adlı kadın yaralandı. 

Yaralılardan A.K. kendi kullandığı araçla Şehitkamil Devlet Hastanesine gitti. Diğer yaralı E.K. da ambulansla aynı hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Bu arada, olay yerinden kaçan Y.K, kullandığı av tüfeğiyle yaklaşık 500 metre ileride polis ekiplerince yakalandı.

ETİKETLER

antepadliyesilahlı saldırgankaçtıkadınöldü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24