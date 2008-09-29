Gaziantep 3 puanı kaptı



Turkcell Süper Lig'in beşinci haftasında Gaziantespor evinde konuk ettiği Denizlispor'u her iki yarıda bulduğu gollerle 2-1 yenerek puanını 10'a çıkarttı.





Turkcell Süper Lig'de Gaziantepspor ile Denizlispor arasında oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım Gaziantepspor Mehmet Yozgatlı ve Zurita'nın golleriyle 2-1 kazandı.



Eski Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve 15 yıl Gaziantepspor Kulüp Başkanlığı yapan Celal Doğan, yaklaşık 3,5 yıl aradan sonra ilk kez şeref tribününde maçı izledi.



Ev sahibi G.Antepspor'da sakatlığı bulunan golcü futbolcu Beto kadroda yer almazken, onun yerine geçen hafta Beşiktaş maçında kırmızı kart gördükten sonra cezasını Fortis Türkiye Kupası'nda tamamlayan Brezilyalı genç forvet oyuncusu Eduardo oynadı.



Gaziantepspor aradığı golü ilk yarının son dakikasında Eduardo'nun pasında Mehmet Yozgatlı'nın kafa vuruşla buldu ve devreyi 1-0 önde kapattı.



İkinci yarıya Denizlispor'da Ali Yalçın, Ivan Lieatava'nın yerine Selahattin ile başladı. Denizlispor zaman zaman kontrataklarla beraberlik şansını ararken, Gaziantepspor da farkı ikiye çıkartmak için Tabata ve Eduardo ile gol aradı.



79. dakikada Eduardo'nun attığı golle Gaziantepspor farkı ikiye çıkarttı.



Uzatma dakikalarında farkı indirmeye çalışan Denizlispor, golcü futbolcusu Roberts ile durumu 2-1 yapmasına rağmen kalan dakikalarda başka gol olmayınca Gaziantespor, 2-'lik skorla puanını 10'a çıkartırken, Denizlispor da 4 puanda kalmış oldu.







GAZİANTEPSPOR: 2 - DENİZLİSPOR: 1



Stat: Kamil Ocak

Hakemler: Selçuk Dereli, Hüseyin Fidan, Hakan Yemişken

Gaziantepspor: Murat Şahin xxx, Emrah xx, Mehmet Polat xxx, Deumi xxx, Ivan De Souza xxx, Mehmet Yozgatlı xxx (Dk. 79 Erkan Sekman xx), Murat Ceylan xx, Zurita xxx (Dk. 82 Hakan Bayraktar x), Erman Özgür x (Dk. 75 Bekir x) Tabata xxx, Eduardo xxx

Denizlispor: Cenk xx, Feridun xx, Couto xx, Krotochvil xx, Murat Karakoç xx (Dk. 71 İzzet Akgün x), Thomas Abraham xxx, Braga xx, Yusuf Kurtuluş xx (Dk. 63 Caner x), Çağlar xx, Ivan Lietava xx (Dk. 46 Selahattin x), Roberts xx

Goller: Dk. 45 Mehmet Yozgatlı, Dk. 79 Eduardo (Gaziantepspor), 90+1 Roberts (Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 54 Murat Ceylan, Dk. 77 Mehmet Yozgatlı (Gaziantepspor), Dk. 90+2 Thomas Abraham (Denizlispor)





MAÇTAN DAKİKALAR



5. dakikada Mehmet Yozgatlı, sağdan topu Denizlispor ceza alanı içine ortaladı. Bu sırada topa yükselen Krotochvil, ters kafa vuruşuyla topu kendi kalesine doğru gönderdi. Top az farkla kornere gitti.



22. dakikada Braga, orta alana getirdiği topu sürükleyerek Gaziantepspor ceza sahasına kadar sokuldu ve bekletmeden topa sert vurdu. Kaleci Murat Şahin, uçarak topu kornere gönderdi.



23. dakikada Murat Karakoç korner atışı kullandı. Defans meşin yuvarlağı kafayla uzaklaştırdı. Ceza çizgisi üzerinde Çağlar Birinci topa sert vurdu. Top az farkla auta gitti.



27. dakikada Thomas Abraham, topu Gaziantepspor ceza sahası içine ortaladı. Oyuncuların kafasından seken top Braga'nın önüne düşmeden Gaziantepspor'dan İvan De Souza topu uzaklaştırarak mutlak bir golü önledi.



34. dakikada Tabata, Eduardo'yu topla buluşturdu. Bu oyuncu Denizlispor ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Eduardo'nun vurduğu meşin yuvarlak kaleci Cenk'te kaldı.



43. dakikada Thomas Abraham sağdan meşin yuvarlağı ortaladı, Roberts topu göğsüyle yumuşattı. Araya giren Mehmet Polat mutlak bir golü önledi.



45. dakikada Gaziantepspor, Denizlispor karşısında aradığı golü buldu. Emrah meşin yuvarlağı ceza sahası içine ortaladı. Eduardo topu kafasıyla Mehmet Yozgatlı'nın önüne indirdi. Bu oyuncu sert ve düzgün vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0



Karşılaşmanın ilk yarısı Gaziantepspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



İKİNCİ YARI



65. dakikada Gaziantepspor'dan Eduardo, ceza sahası içinde buluştuğu meşin yuvarlağı Denizlispor kalesine gönderdi, top kaleci Cenk'e çarpıp kornere çıktı.



73. dakikada Mehmet Yozgatlı'nın ceza sahası içinde sert şutunda meşin yuvarlak Denizlispor savunma oyuncularından döndü.



79. dakikada Tabata'nın uzattığı topla ceza sahasına giren Ivan De Souza'nın Denizlispor kalesine yolladığı top kaleci Cenk'ten döndü. Ceza sahası içinde topla en son buluşan Eduardo, meşin yuvarlağı kaleci Cenk'in boşalttığı kaleye göndererek takımını 2-0 öne geçirdi.



90+1. dakikada Denizlispor'dan Roberts, Mehmet Polat ve Bekir'in hatasından yararlanarak kontrol ettiği meşin yuvarlağı ceza sahası içinden düzgün bir vuruşla Gaziantepspor kalesi ağlarıyla buluşturdu: 2-1



Karşılaşma 2-1 Gaziantepspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

