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Gaziantep 15 kilo esrar ele geçirildi

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te jandarma tarafından şüphe üzerine durdurulup arama yapılan araçta 15 kilo 630 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

27 Ağustos 2017 18:50

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te jandarma tarafından şüphe üzerine durdurulup arama yapılan araçta 15 kilo 630 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep- Şanlıurfa otoyolundaki denetimde bir dinlenme tesisinde durumundan şüphelendiği plakası ve sürücüsü açıklanmayan araçta arama yaptı. Yapılan aramada araçta 3 çuval içerisinde toplam 15 kilo 630 gram esrar maddesi ele geçirildi. Esrara el konulurken, araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

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