Gazi ve ODTÜ personel alacak

ODTU ve Gazi Üniversitesi rektörlükleri öğretim görevlisi ve personel alımı yapacak

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörlüğü sistem programcısı ile programcı unvanlı sözleşmeli personel, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü ise muhtelif birimleri için öğretim elemanı alacak.

İlanlara göre ODTÜ, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında görevlendirilmek üzere 657 Sayılı Devlet Memuru Kanununun ilgili maddesi uyarınca sözleşmeli personel olarak görev yapacak 1 adet sistem programcısı ile 1 adet programcı alacak.

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü ise muhtelif birimleri için 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddesi hükümleri dahilinde öğretim elemanı alımında bulunacak.

Buna göre Sağlık Bilimleri Fakültesinin hemşirelik, beslenme ve diyetetik, fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümlerine 1 doçent ve 13 yardımcı doçent alınacak.

Sözkonusu işe alımlar için başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olarak belirlendi.

