Gazi Üniversitesi'nde Mobbing Ofisi

Geçtiğimiz temmuz ayında Gazi Üniversitesi rektörü olan Süleyman Büyükberber 'Mobbing Ofisi' açtırdı. 6 Ağustos’ta rektörlük koltuğuna oturur oturmaz açtırdığı ofisin başına da Mesleki Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şule Çivitçi’yi getirdi.

Rektör, üniversitede mobbing’e uğradığını iddia eden öğretim üyesi, araştırma görevlisi, doçent ve öğrencilerin iddialarının araştırılması emrini verdi.

Mobbing Ofisi’nde iki de sekreterin görev yaptığını belirten Rektör Büyükberber Hürriyet gazetesine yaptığı açıklamada “İnsanlar Gazi Üniversitesi’nde mobbing’i zihninden bile geçirmesin istiyoruz. Maalesef bizimki gibi kültürlerde insanların bir patronluk havası, alttakilerin de körü körüne biat etme alışkanlığı vardır. Ben uzun süre yurtdışında da çalıştım orada böyle bir şey yok. Rektörlük çalışmalarımın sürdüğü 7-8 ay boyunca mobbing konusunda 100’ün üzerinde e-posta aldım. 6 Ağustos’ta göreve başlar başlamaz da bu işe hız verdik. Hemen geri dönüşler de aldık, bazı akademisyenlere oda verildiğini, ders saatlerinin yeniden düzenleneceğine dair bölüm başkanlarından söz aldıklarını vs. gibi duyumlar alıyoruz.” şeklinde konuştu.

Rektör Büyükberber, öğretim üyeleri, araştırma görevlileri, yardımcı doçentler, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ve doçentlerden gelen şikayetler arasında en çok da oda sıkıntısı olduğunu belirtti. Daha çok aynı şartlar altında çalıştığı diğer akademisyenlere çok daha geniş imkanlar sağlanırken, kendisine oda sağlanmadığını iddia eden akademisyenlerin olduğunu söyledi. Diğer şikayetler arasında ise ders saatlerinde gereğinden fazla artış olması ve laboratuvarlara sokulmamanın olduğunu belirtti.



Cezası net değil



Prof. Dr. Büyükberber, Mobbing Ofisi’ne gelen şikayetlerin nasıl değerlendirileceğini ise şu sözlerle anlattı: “Mobbing suistimale de çok açık bir konu. Hukuken cezai yaptırımı da net değil. Bu nedenle öncelikle gelen şikayetin doğru olup olmadığı Prof. Dr. Şule Çivitçi tarafından el altından araştırılacak. Prof. Çivitçi, moda tasarım profesörü ve mobbing konusuna ilgili biri. Ayrıca iki yardımcısı var. Mobbing Derneği’ne danışmanlık yapan hocalarımız bunlar. Hocalarımızın yaptığı araştırma sonucunda eğer incelemeye değer bir konu varsa, üniversite yönetimine intikal edecek ve karşı tarafın da savunması dinlenecek. Yöneticinin mobbing uyguladığı kanıtlanırsa kendisine bir uyarı cezası vereceğiz ve bu uygulamalarını sonlandırmasını isteyeceğiz. Ancak, yönetici yine bu uygulamalara devam edecek olursa o zaman da durumu YÖK’e bildireceğiz. Artık YÖK kendisi ceza mı verir, yoksa Cumhuriyet Savcılığı’na mı bildirir bilemiyorum, işin o kısmını uygulama aşamasında öğreneceğiz. Ben çeşitli suistimaller de olacağını düşünüyorum, o yüzden bir akademisyenin gerçekten mobbing’e uğradığı objektif kriterlerle belirlenirse inceleme başlatılacak.”



Ofis nasıl çalışacak



Rektörlük binasında bulunan ofiste iki sekreter sürekli bulunuyor. Prof. Dr. Şule Çivitçi ise her gün 14.00-16.00 saatleri arasında ofise gelerek şikayetleri dinliyor. Eğer yoğunluk olursa randevu sistemine geçilecek. Şu aşamada sadece işin hukuki boyutu ile ilgilenilecek, ilerleyen dönemde şikayetlerin durumuna bağlı olarak akademisyenlere psikolojik destek konusunda da hizmet verilecek. Mobbing Ofisi’ne sadece akademisyenler değil, öğrenciler de başvuruda bulunup şikayetlerini anlatabilecek.