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Gazi Üniversitesi saçlı yüz nakli yapacak

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Doç. Dr. Selahattin Özmen, kendilerine başvuran hastalardan birine dünyada ilk defa gerçekleşecek, “saçlı deri dahil yüz nakli” planladıklarını söyledi.

04 Mart 2012 07:09

T24- Sağlık Bakanlığı Doku Nakli Bilim Komisyonu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Selahattin Özmen, kendilerine başvuran hastalardan birine dünyada ilk defa gerçekleşecek, “saçlı deri dahil yüz nakli” planladıklarını söyledi.

Hürriyet'te Meltem Özgenç imzalı habere göre, Özmen, Gazi Üniversitesi’nde yüz nakli bekleyen 3, bacak ve kol nakli bekleyen birer hasta bulunduğunu belirterek şunları söyledi:
 

Yaş farkı en fazla 20 olmalı 
 

“Nakil yapılacak bir hastamıza boynundan başlayarak enseye kadar dünyada hiç yapılmamış saçlı deri dahil, yani maske benzeri nakil yapmayı planlıyoruz. Bizim 17 yaşında yüz nakli bekleyen bir hastamız var. N.A.’nın yüzü ona aktarılabilirdi. Ancak hastayla donör arasındaki yaş farkı 23 olunca ‘bize uymuyor’ dedik, nakli Hacettepe yaptı. Yüz naklinde hasta ve donör arasındaki yaş farkının en fazla 20 olması ve kol bacak naklinde boy oranları arasındaki farkın yüzde 10’u geçmemesi, daha önce hazırladığımız yönergeye resmi olarak eklenecek.”

Doç. Dr. Selahattin Özmen: “‘Hacettepe ve Akdeniz arasında rekabet var’ sözlerine katılmıyorum. Ömer Bey sınıf arkadaşım. Serdar (Nasır), Ömer (Özkan) ile birlikte çalışmışkişiler. Biz çok yakın arkadaşlarız.”


 

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Sağlık BakanlığıDoku Nakli Bilim KomisyonuGazi Üniversitesi Tıp FakültesiPlastikEstetik CerrahiSelahattin Özmen

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