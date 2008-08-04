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Spor

Gazi Üniversitesi Avrupa üçüncüsü

Gazi Üniversitesi, Avrupa Üniversitelerarası Voleybol Şampiyonası üçüncülük maçında Polonya'yı 3-0 mağlup ederek Avrupa üçüncüsü oldu.

04 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

Gazi Üniversitesi Erkek Voleybol Takımı, Avrupa üçüncüsü oldu.

8. Avrupa Üniversiteler Voleybol Şampiyonası, İtalya'nın Camerino kentinde sona erdi. G.Ü. Erkek Takımı, şampiyonayı 3. sırada tamamladı.

Slovenya, Portekiz ve İngiltere'yi 3-0 yenerek grup birincisi olan ve çeyrek finale yükselen takım, çeyrek finalde Sırbistan'ı 3-0 yenerek yarı final hakkı elde etti. Yarı finalde Rusya'ya 3-2 yenilen G.Ü., üçüncülük müsabakasında 4 sakat oyuncuyla mücadele etmesine rağmen Polonya'yı 3-0 yendi ve Avrupa üçüncüsü oldu.

Takım antrenörü Erdoğan Yılmaz, tüm sakatlıklara rağmen aldıkları derecenin büyük başarı olduğunu belirterek, ''Oyuncularımı kutluyorum. Başarılarımız devam edecek'' dedi.

G.Ü. Erkek Takımı, geçen yıl Avrupa şampiyonu olmuştu.

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