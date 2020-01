Gazi Osman Çakmak: Emre ve Arda karşı takımda olsun; kim daha hırslı görelim!

İngiltere’yi finalde 2-1 mağlup ederek Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı’nın kaptanı Gazi Osman Çakmak, "Emre Belözoğlu ve Arda Turan karşı takımda olsun, kim daha hırslı görelim!" dedi.

Şampiyonluğun ardından hala heyecanlarının geçmediğini söyleyen Çakmak, şampiyonluk maçının tekrarını 4 kez izlediğini kaydetti.

Posta’dan Canan Danyıldız’ın sorularını cevaplandıran Gazi Çakmak, şu yanıtları verdi:

Türkiye sizi konuşuyor, heyecanınızı atlatabildiniz mi?



Daha atlatamadık. Kaptan olarak kendime, takımıma güveniyordum. Şampiyon olacağımızı biliyordum. Çünkü oynayacağımız maçı hep hayal eder, önce öyle yaşarım. Golden çok oyunu nasıl kurarım, savunmada olduğum için topu nasıl 3’üncü bölgede tutarım, bunu düşlerim. Gol gelirse de denerim. Zaten gollerden birini de böyle attım.



Ampute Futbol Milli Takımı nasıl bir araya geldi?



Uğur Hocamız lisanslı 650 oyuncudan 28’ini ilk kampa aldı. Sonra sayıyı 13’e indirdi. Yeteneklerimize, özelliklerimize göre takım oluştu. Riva’daki kampta çok iyi hazırlandık.



Sizin engelli olma hikayeniz nedir?



Şırnak’ta vatani görevimi yaparken sol bacağımı mayın yüzünden kaybettim. Ondan önce de zaten futbol oynuyordum. Hatta futbolcu olmak için 11 yaşında okulu bırakmıştım, o kadar. Zeytinburnu’nda oynadım. Sonra gazi oldum. İki-üç gün bocaladım ama ailem ve komutanlarım sayesinde toparlandım.



Güçlü bir karaktersiniz. Helal!



Evet, takım arkadaşlarım da, benden küçük oyuncular da, “Ya Osman Abi bu enerjiyi nereden buluyorsun?” derler. Allah veriyor. Futbolu çok seviyorum, o beni ayağa kaldırdı. Hayata bir şekilde tutunmalıyız.



Her işte bir hayır vardır derler ya. Bacağınızı kaybetmenizin de bir hayrı var mıdır?



Düşünüyorum... O gün kupayı kazanmışız, uçuyorum, ağlıyorum. Söylediğim ilk şey “Her işte bir hayır varmış.” Demek ki bir ayağımın olmaması bu kupayı kaptan olarak kaldırmama vesile olacakmış. Her şey Allah’tan geliyor. İyi ki de kaybetmişim, üzülmüyorum. Bu vatan için kaybettim ama kupayı kaldırdık.



Ampute futbol ile normali arasında ciddi farklar var mı?



Şartlar aynı, biz de sağlam biriyle oynamadık ki! Günde çift idman yapıyorduk. Bizim ligimiz her gün devam etmiyor. Daha zor şartlarda hazırlandık. Ampute, normal futbola göre daha zor. Erken düşünmeniz gerek. Güç, azim, fiziksel kuvvet her şeyi gerektiriyor.

Maçı dört kez izledim!

Kaptan olarak takımı motive etmek için en çok ne söylediniz?



“Biliyorum, bazı şeyler istediğimiz gibi olmuyor, ama bu vatanın bize ihtiyacı var” dediğim çok oluyor. Ama her maçta havaya sokacak başka şeyler de söylerim.



40 binden fazla seyirci statta, milyonlar televizyon başındaydı. Kaybetme korkusu yaşadınız mı?



Bittikten sonra maçı dört kez izledim! “Vay be, ne başarmışız!” diyorum. Kaybetme korkusu yaşamadık.

Devre arasında telaşa kapıldınız mı?



O da bize kalsın diyeceğim ama haydi kalmasın! “Arkadaşlar, dışarıda binlerce insan bizi bekliyor. Mahcup olmayalım” dedim. Soyunma odasında Fatih Şentürk, “Gerekirse ben de girerim abi” dedi. Ki Fatih adale sakatlığı yaşıyordu. Ve girdi de. Son golde Fatih’in görünmez kahramanlığı vardır!

Turkcell’in de bu başarı da katkısı büyük!



Turkcell, Türk sporuna olduğu gibi 10 yıldır engelli sporlarına da destek veriyor. Başarıda katkısı büyük. Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, “Türk sporu için yüreğini ortaya koyan tüm oyuncularımızla birlikte yürümekten büyük onur duyuyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanıyla oynamak isterim

Acun Ilıcalı da futbolu çok seviyor, o bir takım kursa?



Tabii çok isterim onunla da oynamayı. Ama Acun Abi’ye tatlı tatlı kızıyorum. Bize bu konuda destek olması lazım. Birçok program yapıyor, bizden de söz etsin, olmaz mı?



Maçta en heyecanlandığınız an ne zamandı?



Golü attığım an değil, golden 8-9 dakika öncesi... Rahmi’nin Fatih’e gönderdiği bir top var, gol olsa 2-0 olsak, iş bitecek. Hiç zorlanmayacağız. İngiltere’den gol yemişiz, moral zaten çökmüş. Final gidiyor, kupa gidiyor! Derken bir gol attım, iş bitti. Sonrasını hatırlamıyorum, kendimi kaybettim.



Amputede en zor görevi kim yüklenir?



Defans! Çok mücadele eder, çok pozisyon yaratırsın. Ama ne basın ne de hoca seni yazar. Bir gol atarsın herkes tanır. O yüzden defans daha zordur. Defansta Alican, ben, Muhammed değişerek oynadık. Yerimi Muhammed’e bırakacağım.



Fatih Terim gibi bir teknik adam sizi çalıştırmak istese...



Çok isterim! Fatih Hocamı çok severim.



Karşınıza bir takım kuralım. Kimler olsun isterdiniz?



Cumhurbaşkanı, zaten eskiden futbol oynarmış. Başbakan ve Genelkurmay Başkanı da olsun isterim. Sayın Erdoğan forvet oynasın, ben defans! Böylece daha yakın top koştururuz. Emre Belözoğlu da karşı takımda olsun, hangimizin hırsı daha fazla görelim. Arda’yı da isterim.