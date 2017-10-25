Gazi öğretmen İbrahim Yılmaz 15 Temmuz ’u anlattı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE Fen Lisesi, 15 Temmuz 2016 tarihindeki FETÖ/PDY darbe girişiminin canlı tanığı gazi öğretmen İbrahim Yımaz’ı öğrencileriyle buluşturdu.

Fethullahçı Terör Ötgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi tanıklarından gazi öğretmen İbrahim Yılmaz, o gece Genelkurmay Başkanlığı önünde yaşadıklarını Kırıkkale Fen Lisesi öğrencilerine anlattı.

Kırıkkale Fen Lisesi Konferans Salonu’nda düzenlenen programa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Adnan Şener, şube müdürü Adem Say, Beşir Atalay Anadolu İmam-Hatip Lisesi Müdürü İdris Akgül, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Süreyya Kılıç, Kırıkkale Fen Lisesi Müdürü Nusret Kılıç, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Program, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan slayt ve video gösterilerinin sunumu ile başladı. Sunumdan sonra 15 Temmuz gazisi ve Saran Ortaokulu Müdür Yardımcısı İbrahim Yılmaz, o gece yaşadıklarını anlattı. Yılmaz, 15 Temmuz 2016 gecesi, Genelkurmay Başkanlığı kavşağına vatan ve demokrasi savunması için çıktığını belirterek, şöyle dedi:

“Milletin verdiği vergilerle alınan silahların bu millete doğrultulmayacağını düşünerek o gece binlerce vatan evladı gibi oraya gittim. Gözü dönmüş, hain FETÖ mensuplarının sivil, genç, yaşlı, kadın, çocuk demeden herkese ateş ettiğini ve insanları şehit ettiğine maalesef ki tanık oldum. Bana isabet eden şarapnel parçasıyla yaralandım. 15 Temmuz’u hiçbir zaman unutmayalım ve unutturmayalım.”



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