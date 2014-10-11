'Sokaktaki şımarık serserilerin Kürt kardeşlerimizle ilgisi yok'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Gazi Mustafa Kemal tarafından bu ülkeye sürekli özgüven aşılanmışken, bazıları 1. Dünya Savaşı'nın ezikliğini taşıyor. Eğer bu bölgenin tarihi yazılacaksa, bunu Türkiye'deki tarihçilerden daha iyi hiç kimse yazamaz” dedi.

Erdoğan, "Sokaktaki şımarık serserilerin Kürt kardeşlerimizle uzaktan yakından ilgisi yok. Bu vatandaşlar sakallı vatandaşlarımıza Suudi Arabistan’dan gelenlere saldırıyorlar. Kürtçe bilmeyenler yandı. Kutsal değerlerimize saldırıyorlar. Sizin IŞİD’den ne farkınız var o da terörist sen de teröristsin. Seninki olursa iyi tetörist onunki olursa kötü terörist" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi akademik yılı açılış töreninde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

100 yıl önce 1. Dünya Savaşı, Osmanlı cihan devletini çok köklü şekilde etkilemişti. Şu anda Balkanlar, Kafkasya, Orta Doğu'daki anlaşmazlıkların temelinde 1. Dünya Savaşı vardır.

Pazartesi günü Marmara Üniversitesi'nde 1. Dünya Savaşı'nın 100. yılı nedeniyle önemli açıklamalar yapacağım. Kritik gelişmelerin yaşandığı bir süreçten geçiyoruz.

Osmanlı Devleti'nin boşalttığı yerlerde yapay, gerçekçi olmayan, petrol odaklı haritalar çizmişlerdi. Maalesef üniversitelerimiz 100 yıl önceki sürece hak ettiği ilgiyi göstermemiştir.

Irak'ı, Suriye'yi sadece İstanbul kütüphanelerinde araştırsak en iyi uzmanlara biz sahip oluruz. Ancak bizim şah damarımız kesildi, biz o arşivin dilini bilmiyoruz. Orada George var, ama Ahmet, Mehmet yok.

Üniversitelerimizde tarihle bugünü, bugünle yarını inşa etmeye mecburuz. Bunu yapacak kalitedeyiz. Orta Doğu'yu hep karanlık, bataklık olarak gördük, gösterildi. Niçin oraların idaresinde rol oynamadık?

1. Dünya Savaşı'ndan sonra statükoya Ortadoğu'ya sırtını dönme vazifesi verilmiş ve bu görevi taşımıştır.

Gazi Mustafa Kemal tarafından bu ülkeye sürekli özgüven aşılanmışken, bazıları 1. Dünya Savaşı'nın ezikliğini taşıyor. Eğer bu bölgenin tarihi yazılacaksa, bunu Türkiye'deki tarihçilerden daha iyi hiç kimse yazamaz.