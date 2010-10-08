-GAZİ MAHALLESİNDE 23 GÖZALTI İSTANBUL (A.A) - 10.07.2010 - Gazi Mahallesinde izinsiz gösteri yaparak polise taş ve molotofkokteyliyle saldırıda bulunan grubun dağıtılmasının ardından 23 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Fevzipaşa Caddesinde toplanarak terör örgütü lehine slogan atan ve polise taş, ses bombaları ve molotofkokteyliyle saldıran göstericilerin biber gazıyla dağıtılmasının ardından Çevik Kuvvet ekipleri ara sokaklarda çalışma yaptı. Olayla ilgili gözaltına alınan 23 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.