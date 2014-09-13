Gazi Mahallesi'nde yürüyüşe polis müdahalesi

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gazi Mahallesi'nde sabaha karşı daha önceden belirlenen adreslere baskın yaptı.



Gün boyu devam eden polis baskınında 15 kişi gözaltına alındı. Operasyonun ardından polisle, operasyonu protesto eden bir grup arasında çatışma çıktı.

Akşam saatlerinde, gündüz yapılan polis baskını Gazi Mahallesi'nde oturanlar tarafından bir yürüyüş gerçekleştirilerek protesto edildi.

Binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen protesto gösterisinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğu söylenen bir depo ateşe verildi.

Binlerce kişiyi bulan yürüyüşe polis müdahale etmeye başladı. Mahallede çatışmaların devam ettiği öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...